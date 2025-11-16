В Барнауле поликлиника и часть многоэтажки остались без воды после утечки на Энтузиастов

Время устранения аварии пока не сообщили

16 ноября 2025, 13:05, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле из-за коммунальной аварии на улице Энтузиастов вода пропала в поликлинике и части многоквартирного дома. Специалисты устраняют повреждение на водопроводе. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Как уточнили в пресс-службе организации, холодной воды на время ремонта не будет по следующим адресам:

ул. Энтузиастов, 28 (1/2 дома);

ул. Энтузиастов, 32 (поликлиника).

«Плановое время устранения сообщим дополнительно», – отметили в водоканале.

Напомним, утечка воды в Индустриальном районе произошла днем 16 ноября. В соцсетях очевидцы написали, что вода разлилась по улицам Энтузиастов и Попова.