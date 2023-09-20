В Барнауле пожаловались на перекрестки, где несколько дней не работают светофоры

Сегодня на одном из участков произошла авария — иномарка оказалась зажата между Hummer и грузовиком

20 сентября 2023, 20:24, ИА Амител

















Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на перекрестки на Павловском тракте, где якобы три дня не работают светофоры. Как сообщает "Инцидент Барнаул", сегодня на одном из них произошла авария.

Речь идет о пересечении Павловского тракта с улицей Трактовой, Просторной, а также поворотом к магазину "Леруа Мерлен".

"Регулировщиков чаще всего нет. Особенно на Просторной и у "Леруа". Передвижение затруднено. Что за проблема? Решить эту проблему не получается за такое время. На работу и с работы ехать каждый день! Очень аварийно опасно", – написала женщина. Сегодня на выезде из "Леруа Мерлен" случилась авария: автомобиль оказался зажат между Hummer и грузовиком, сообщает "В курсе 22". Жертв нет.