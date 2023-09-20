В Барнауле пожаловались на перекрестки, где несколько дней не работают светофоры
Сегодня на одном из участков произошла авария — иномарка оказалась зажата между Hummer и грузовиком
20 сентября 2023, 20:24, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на перекрестки на Павловском тракте, где якобы три дня не работают светофоры. Как сообщает "Инцидент Барнаул", сегодня на одном из них произошла авария.
Речь идет о пересечении Павловского тракта с улицей Трактовой, Просторной, а также поворотом к магазину "Леруа Мерлен".
"Регулировщиков чаще всего нет. Особенно на Просторной и у "Леруа". Передвижение затруднено. Что за проблема? Решить эту проблему не получается за такое время. На работу и с работы ехать каждый день! Очень аварийно опасно", – написала женщина. Сегодня на выезде из "Леруа Мерлен" случилась авария: автомобиль оказался зажат между Hummer и грузовиком, сообщает "В курсе 22". Жертв нет.
20:38:41 20-09-2023
Если не умеешь ездить без светофоров, садись на ОТ. По мне так это хорошо Павловский без пробок!
08:35:29 21-09-2023
Игорь (20:38:41 20-09-2023) Если не умеешь ездить без светофоров, садись на ОТ. По мне т... а ты с власихинской попробуй выехать,умелец.
09:12:53 21-09-2023
А куда пожаловаться на нелогично настроенные таймеры зеленого сигнала на светофорах нашего города? Кто во что горазд их настраивал. На некоторых светофорах зеленый сигнал начинает мигать когда на таймере еще 3 секунды до смены сигнала остается, на некоторых сначала таймер доходит до 0 и только после этого зеленый сигнал начинает мигать и еще в течение трех секунд мигает до смены на желтый сигнал. Все это очень сбивает с толку и не дает верно оценить успеваешь проехать перекресток или пора тормозить. Уже определитесь и настройте все светофоры в городе (таймеры на них) единообразно.
13:29:17 21-09-2023
Гость (09:12:53 21-09-2023) А куда пожаловаться на нелогично настроенные таймеры зеленог... Проскакун?