В Барнауле представят спектакль "Оскар и Розовая дама" — историю взаимного спасения

История о вдохновляющей силе дружбы, вере и ценности каждого прожитого дня

27 мая 2026, 11:06, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 30 ноября представят спектакль "Оскар и Розовая дама" — историю обреченного мальчика и его сиделки, одинокой пожилой женщины.

«Оскар назовет ее Бабушкой Розой не потому, что родственница. Выдумщица и фантазерка, она настолько стара, что скрывает свой возраст перед отделом кадров клиники, ведь узнай они правду, увольнения было бы не избежать. Именно Бабушка Роза предложила Оскару такую игру, где каждый оставшийся для него день будет длиться десять лет. За двенадцать дней он проживает целую большую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества», — говорится в анонсе.

История о вдохновляющей силе дружбы, вере и ценности каждого прожитого дня. О том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь.

В основе спектакля — одноименный роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. В главных ролях: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова.