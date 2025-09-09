НОВОСТИТранспорт

В Барнауле возле старой "Ленты" открыли движение по Павловскому тракту

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

09 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

В Барнауле открыли движение на Павловском тракте / Фото: Мэрия Барнаула
В Барнауле открыли движение на Павловском тракте / Фото: Мэрия Барнаула

В Барнауле 8 сентября полностью восстановлено движение на участке Павловского тракта в районе "старой "Ленты". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонтные работы на нечетной стороне магистрали от здания № 273 до улицы Сиреневой начались вечером 4 сентября. В этот период на участке действовало временное ограничение движения.

«За четыре дня специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетона и заменили бортовые камни. Вечером 8 сентября движение транспорта, включая общественный, было открыто в полном объеме. Автобусы вернулись на прежние маршруты», – сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что подрядчик приступит к заключительному этапу ремонта Павловского тракта после завершения подготовительных работ. О сроках и изменениях в организации движения жителей проинформируют дополнительно.

Ранее сообщалось, что предприятие "Автодорстрой" ведет работы по укладке асфальта на улице Мятной в микрорайоне Спутник.

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

В Алтайском крае ремонтируют 9 км трассы за 255 млн рублей

Сейчас идет укрепление обочин, после чего начнется укладка асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков
НОВОСТИТранспорт

Барнаул Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:32:57 09-09-2025

Ну да, а переезд по попова с павликом оставили две ямки и попова встала в сторону балтийской Потому что каждый свою жоповозку на руках переносит через эти (два оврага). Специалисты похоже устали и на пару недель отдохнуть решили до дождей а то и снега.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:06 09-09-2025

ночью ездить ужасно тк нет разметки, плохой свет и туда-сюда мотоциклисты постоянно с нарушением ПДД ездят. туда обяз нужно гаишников или камеры на каждый столб

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров