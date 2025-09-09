В Барнауле возле старой "Ленты" открыли движение по Павловскому тракту

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

09 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

В Барнауле открыли движение на Павловском тракте / Фото: Мэрия Барнаула

В Барнауле 8 сентября полностью восстановлено движение на участке Павловского тракта в районе "старой "Ленты". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонтные работы на нечетной стороне магистрали от здания № 273 до улицы Сиреневой начались вечером 4 сентября. В этот период на участке действовало временное ограничение движения.

«За четыре дня специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетона и заменили бортовые камни. Вечером 8 сентября движение транспорта, включая общественный, было открыто в полном объеме. Автобусы вернулись на прежние маршруты», – сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что подрядчик приступит к заключительному этапу ремонта Павловского тракта после завершения подготовительных работ. О сроках и изменениях в организации движения жителей проинформируют дополнительно.

Ранее сообщалось, что предприятие "Автодорстрой" ведет работы по укладке асфальта на улице Мятной в микрорайоне Спутник.