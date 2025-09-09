В Барнауле возле старой "Ленты" открыли движение по Павловскому тракту
Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
09 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле 8 сентября полностью восстановлено движение на участке Павловского тракта в районе "старой "Ленты". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ремонтные работы на нечетной стороне магистрали от здания № 273 до улицы Сиреневой начались вечером 4 сентября. В этот период на участке действовало временное ограничение движения.
«За четыре дня специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетона и заменили бортовые камни. Вечером 8 сентября движение транспорта, включая общественный, было открыто в полном объеме. Автобусы вернулись на прежние маршруты», – сообщили в администрации города.
В мэрии отметили, что подрядчик приступит к заключительному этапу ремонта Павловского тракта после завершения подготовительных работ. О сроках и изменениях в организации движения жителей проинформируют дополнительно.
Ранее сообщалось, что предприятие "Автодорстрой" ведет работы по укладке асфальта на улице Мятной в микрорайоне Спутник.
10:32:57 09-09-2025
Ну да, а переезд по попова с павликом оставили две ямки и попова встала в сторону балтийской Потому что каждый свою жоповозку на руках переносит через эти (два оврага). Специалисты похоже устали и на пару недель отдохнуть решили до дождей а то и снега.
14:13:06 09-09-2025
ночью ездить ужасно тк нет разметки, плохой свет и туда-сюда мотоциклисты постоянно с нарушением ПДД ездят. туда обяз нужно гаишников или камеры на каждый столб