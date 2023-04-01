В Барнауле с 28 марта не могут найти пропавшую 19-летнюю девушку в серой куртке

Обстоятельства исчезновения не уточняются

01 апреля 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay

В Барнауле пропала 19-летняя Екатерина Огракова, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" Алтайского края.

Местонахождение девушки неизвестно с 28 марта. Обстоятельства исчезновения не уточняются.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Может быть одета в серую куртку.