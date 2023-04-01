В Барнауле с 28 марта не могут найти пропавшую 19-летнюю девушку в серой куртке
Обстоятельства исчезновения не уточняются
01 апреля 2023, 19:28, ИА Амител
Фото: vk.com/la_altay
В Барнауле пропала 19-летняя Екатерина Огракова, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" Алтайского края.
Местонахождение девушки неизвестно с 28 марта. Обстоятельства исчезновения не уточняются.
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Может быть одета в серую куртку.
"Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)", – говорится в сообщении.
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