Инструкция по заказу и оплате такси без мобильного интернета
В июле 2025 года на проблемы с мобильным интернетом жаловались жители многих российских городов
25 июля 2025, 08:00, ИА Амител
В июле 2025 года жители многих российских городов, в том числе Барнаула, жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Из-за этого россияне порой не могут вызвать такси через приложение. Многие так привыкли к современным сервисам, что подзабыли, как иначе вызвать автомобиль. В такси "Максим" amic.ru рассказали, что делать, если интернета у вас нет, а уехать домой надо.
Как заказать такси, если нет интернета?
Если мобильного интернета у вас нет, можно заказать такси "по старинке", то есть позвонить по номеру телефона сервиса заказа такси и назвать точку посадки и пункт назначения. Правда, для этого нужно помнить номер телефона конкретного такси. Например, машину можно вызвать по телефонам:
- "Яндекс. Такси": +7 (3852) 322-222;
- такси "Максим": +7 (3852) 555-555;
- такси "Везет": +7 (3852) 600-600;
- такси "Город": +7 (3852) 505-000;
- такси "Поехали": +7 (3852) 333-333;
- такси "Омега": +7 (3852) 400-300;
- такси "Союз": +7 (3852) 333-000 и так далее.
Другой вариант – найти доступную точку Wi-Fi и сделать заказ через приложение. В такси "Максим" пояснили, что сейчас "везде есть точки Wi-Fi": дома, на работе и в общественных местах. Поэтому основным способом вызова такси все еще остается заказ через приложение.
Как оплатить поездку, если нет интернета?
Если вы смогли вызвать такси через мобильное приложение, можно оплатить поездку как обычно – с банковской карты, добавленной в приложение.
"Наличие интернета здесь важно только на первом этапе, сразу после создания заказа. В этот момент банк проверяет и удерживает на счете сумму для оплаты услуги. Водителю деньги поступят после завершения заказа. Когда поездка будет завершена, банк-эквайер сам выполнит необходимые для перевода операции, даже если у пассажира интернет-соединение уже пропало", – пояснили в сервисе заказа такси "Максим".
Однако в случае перебоев с мобильным интернетом всегда лучше иметь при себе наличные, ведь при масштабных ограничениях связи работа банковских систем может быть затруднена, отметили в сервисе. Также если вы вызвали такси по телефону, то придется платить наличными деньгами.
Может ли машина приехать не по тому адресу из-за проблем с интернетом?
Чтобы приехать в нужное место, водителю нужна стабильная работа систем GPS/ГЛОНАСС, так как он ориентируется на навигаторы, которые работают независимо от мобильного интернета. В сервисе уточнили, что в Барнауле обращений о ситуациях, когда водитель приезжал не на то место из-за проблем с мобильным интернетом, не возникало.
А время подачи автомобиля при проблемах с интернетом увеличивается?
В пресс-службе такси "Максим" отметили, что из-за проблем с интернетом в Барнауле время подачи машины "практически не изменилось". Однако увеличивается время назначения водителя на заказ, также уменьшается количество выполненных заказов, так как водители не могут войти в приложение и принять поездку. Чтобы избежать таких проблем, сервис оповещает водителей о районах, где есть мобильный интернет, или же о ближайших открытых точках Wi-Fi, чтобы они могли получать доступ к заказам и поездки все-таки совершались, отметили в сервисе.
Почему в России пропадает мобильный интернет?
Ранее СМИ писали, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью в России достигло 744, что на 14% выше июньских показателей. Синхронные отключения были зафиксированы в 77 регионах страны. Чаще всего власти регионов объясняли отключение и замедление мобильного интернета необходимостью противостоять беспилотникам, а также техническими сложностями операторов.
Жители Барнаула (особенно в центральной части города) также жаловались на проблемы с интернетом во второй половине июля. Они говорили, что банкоматы в городе не работали, также были сложности с вызовом такси. Оперштаб Алтайского края объяснил, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. И такие "мероприятия по повышению режима информационной безопасности" нужны для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также во избежание шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.
Ограничение работы мобильного интернета позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.
08:05:27 25-07-2025
Следующий этап - "Как купить еды без денег"
😁
08:28:19 25-07-2025
А смысл отключать интернет, а вайфай оставлять?
08:35:44 25-07-2025
Гость (08:28:19 25-07-2025) А смысл отключать интернет, а вайфай оставлять? ... Беспилотники к wifi не подключаются
08:43:22 25-07-2025
вчера со второй попытки удалось вызвать такси, и то помогла бдительная соседка, стоявшая на балконе...поясняю: заказали, ждали 30 минут, потом пришло сообщение, что заказ снят , деньги за ожидание тоже сняты, ибо клиент сам виноват, что не явился ....вызвали снова, ждем более пяти минут, соседка, так и не ушедшая с балкона и все слышавшая, кричит"вон там, у мусорки на площадке стоит такси, может, ваше"....чтобы попасть к мусорке, надо преодолеть несколько десятков метров дороги плюс спуск по двухпролетной лестнице (так вот застройщик намудрил), таксист развел руками "навигатор сказал, что прибыли на место"...добравшись домой, руководила парковкой вручную, ибо навигатор вместо заказанного 4 подъезда застопорился у первого, водитель развел руками "вот видите, он дом показывает и все, а там хоть ты с торца, хоть у мусорки- хрен определишь"...что хочу сказать: месяцем раньше такого бреда не было, подъезжали машины прямо к подъезду....так что, не говорите, что нет жалоб...просто связываться не хочется....
08:56:36 25-07-2025
тамара (08:43:22 25-07-2025) вчера со второй попытки удалось вызвать такси, и то помогла ... а на шестой этаж не хотители такси?
11:01:17 25-07-2025
Musik (08:56:36 25-07-2025) а на шестой этаж не хотители такси?... Ваши люди в булошную на таксях не ездиют, да?
13:48:05 25-07-2025
Musik (08:56:36 25-07-2025) а на шестой этаж не хотители такси?... Вопрос не в том куда кто хочет, а чтобы точно знать где такси искать
13:13:44 25-07-2025
тамара (08:43:22 25-07-2025) вчера со второй попытки удалось вызвать такси, и то помогла ... ой, Том, тебе бы сказки писать, да книжки издавать. "Колганов и немцы" или "Приключение таксиста в большой городе". Дарю идеи, не благодари
11:01:42 25-07-2025
Сегодня так разбаловали парадигмой "клиент всегда прав", что сразу ком проблем при отсутствии интернета. А ещё недавно все "ловили" такси на дороге, потому что быстро и дешевле, и в магаз бегали за самым необходимым сами, а не набирали на сумму, чтоб доставка приехала. Эволюция...
15:02:30 25-07-2025
Барнаульский (11:01:42 25-07-2025) А ещё недавно все "ловили" такси на дороге, потому что быстро и дешевле, и в магаз бегали за самым необходимым сами, а не набирали на сумму, чтоб доставка приехала. некоторые терпилы до сих пор вдоль дорог стоят и ручками машут
11:42:16 26-07-2025
Барнаульский (11:01:42 25-07-2025) Сегодня так разбаловали парадигмой "клиент всегда прав", что... Это наверное таксист пишет. Ворон ворону глаз не выклюет
16:23:05 25-07-2025
зато САМОКАТОВ НЕТ! а с такси нормально кстит у меня работает, живу в центре и у меня роутер и +силок на ул. я вижу все в 150 м от дома
11:48:01 26-07-2025
Не верьте кто защищает таксистов, это или они являются таксистами или выполняют заказ родственника по защите такси.
Такси не всегда приезжает к месту назначения по приложению. Я сам живу в 27а доме, 7 подъезд, а такси подъехало к дому напротив 27 дому. Начал потом гнать отмазку, что такая была заявка. Я решил снова проэкспериментировать, и ещё раз вызвал другой фирмы и приехало как положено к моему подъезду.
Так что не стоит верить вообще таксистам.
21:04:01 09-08-2025
Если некоторые пассажиры не видят точку вызова при заказе а думают что забил адрес и не смотрят где она в многоэтажных настройках геолокация гуляет при чем тут таксиси