В июле 2025 года на проблемы с мобильным интернетом жаловались жители многих российских городов

25 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Машина такси / Фото создано в GigaChat с помощью нейросети Kandinsky

В июле 2025 года жители многих российских городов, в том числе Барнаула, жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Из-за этого россияне порой не могут вызвать такси через приложение. Многие так привыкли к современным сервисам, что подзабыли, как иначе вызвать автомобиль. В такси "Максим" amic.ru рассказали, что делать, если интернета у вас нет, а уехать домой надо.

Как заказать такси, если нет интернета?

Если мобильного интернета у вас нет, можно заказать такси "по старинке", то есть позвонить по номеру телефона сервиса заказа такси и назвать точку посадки и пункт назначения. Правда, для этого нужно помнить номер телефона конкретного такси. Например, машину можно вызвать по телефонам:

"Яндекс. Такси": +7 (3852) 322-222;

такси "Максим": +7 (3852) 555-555;

такси "Везет": +7 (3852) 600-600;

такси "Город": +7 (3852) 505-000;

такси "Поехали": +7 (3852) 333-333;

такси "Омега": +7 (3852) 400-300;

такси "Союз": +7 (3852) 333-000 и так далее.

Другой вариант – найти доступную точку Wi-Fi и сделать заказ через приложение. В такси "Максим" пояснили, что сейчас "везде есть точки Wi-Fi": дома, на работе и в общественных местах. Поэтому основным способом вызова такси все еще остается заказ через приложение.

Как оплатить поездку, если нет интернета?

Если вы смогли вызвать такси через мобильное приложение, можно оплатить поездку как обычно – с банковской карты, добавленной в приложение.

"Наличие интернета здесь важно только на первом этапе, сразу после создания заказа. В этот момент банк проверяет и удерживает на счете сумму для оплаты услуги. Водителю деньги поступят после завершения заказа. Когда поездка будет завершена, банк-эквайер сам выполнит необходимые для перевода операции, даже если у пассажира интернет-соединение уже пропало", – пояснили в сервисе заказа такси "Максим".

Однако в случае перебоев с мобильным интернетом всегда лучше иметь при себе наличные, ведь при масштабных ограничениях связи работа банковских систем может быть затруднена, отметили в сервисе. Также если вы вызвали такси по телефону, то придется платить наличными деньгами.

Может ли машина приехать не по тому адресу из-за проблем с интернетом?

Чтобы приехать в нужное место, водителю нужна стабильная работа систем GPS/ГЛОНАСС, так как он ориентируется на навигаторы, которые работают независимо от мобильного интернета. В сервисе уточнили, что в Барнауле обращений о ситуациях, когда водитель приезжал не на то место из-за проблем с мобильным интернетом, не возникало.

Автомобиль такси / Фото предоставлено нейросетью "Кандинский"

А время подачи автомобиля при проблемах с интернетом увеличивается?

В пресс-службе такси "Максим" отметили, что из-за проблем с интернетом в Барнауле время подачи машины "практически не изменилось". Однако увеличивается время назначения водителя на заказ, также уменьшается количество выполненных заказов, так как водители не могут войти в приложение и принять поездку. Чтобы избежать таких проблем, сервис оповещает водителей о районах, где есть мобильный интернет, или же о ближайших открытых точках Wi-Fi, чтобы они могли получать доступ к заказам и поездки все-таки совершались, отметили в сервисе.

Почему в России пропадает мобильный интернет?

Ранее СМИ писали, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью в России достигло 744, что на 14% выше июньских показателей. Синхронные отключения были зафиксированы в 77 регионах страны. Чаще всего власти регионов объясняли отключение и замедление мобильного интернета необходимостью противостоять беспилотникам, а также техническими сложностями операторов.

Жители Барнаула (особенно в центральной части города) также жаловались на проблемы с интернетом во второй половине июля. Они говорили, что банкоматы в городе не работали, также были сложности с вызовом такси. Оперштаб Алтайского края объяснил, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. И такие "мероприятия по повышению режима информационной безопасности" нужны для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также во избежание шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.

Ограничение работы мобильного интернета позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.