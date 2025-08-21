Депутаты предложили полностью запретить прокат электросамокатов в России
Миронов акцентирует внимание на росте травматизма и смертности пешеходов
21 августа 2025, 12:15, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил официальное обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с инициативой о введении полного запрета на услуги проката электросамокатов на территории страны, сообщает ТАСС.
В обращении подчеркивается, что действующие правила дорожного движения не обеспечивают достаточного уровня безопасности.
«Ограничение скорости в 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей», – пишет депутат.
Миронов акцентирует внимание на росте травматизма и смертности пешеходов, связанном с массовой арендой устройств неопытными пользователями.
Он предложил разработать проект постановления правительства, полностью запрещающий коммерческий прокат средств индивидуальной мобильности. По его мнению, это позволит "гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов". При этом запрет не коснется частных владельцев электросамокатов.
12:38:56 21-08-2025
Как запретить Миронова?
12:45:25 21-08-2025
Правильно. Я вообще не понимаю - как могли разрешить мототранспорту ездить по тротуарам? Идиотизм! Тогда пусть пешеходы по дорогам ходят.
13:27:26 21-08-2025
Гость (12:45:25 21-08-2025) Правильно. Я вообще не понимаю - как могли разрешить мототра... Ну и на дороге они тоже нафиг не нужны
12:46:41 21-08-2025
Вот это хорошая инициатива. Запретить электросамокаты, потому что совершенно не соблюдаются правила. Да, есть, кто соблюдает, но их единицы. В основном едут по пешеходному, по двое, подростки, не обращают внимания на пешеходов, скорость высокая, едут без защиты. Можно, конечно, подумать над правами, но вряд ли с этим заморачиваться будут.
12:56:06 21-08-2025
Гость (12:46:41 21-08-2025) Вот это хорошая инициатива. Запретить электросамокаты, потом... Читай внимательно. Запретить АРЕНДУ самокатов. Арендаторы носятся сломя голову пытаясь съэкономить. Владельцы частный СИМ так не делают. Поддерживаю запрет АРЕНДЫ.
12:54:34 21-08-2025
«Действующие правила дорожного движения не обеспечивают достаточного уровня безопасности». То есть правила не обеспечивают, но запретить самокаты. Все только запрещают и блокируют, вместо того, что бы прорабатывать. Так же проще
14:24:20 21-08-2025
Самокатчик (12:54:34 21-08-2025) «Действующие правила дорожного движения не обеспечивают дост... потому что ты и твои собратья (не все) не отличаются дисциплиной
14:46:59 21-08-2025
Самокатчик (12:54:34 21-08-2025) «Действующие правила дорожного движения не обеспечивают дост... Что поделать если самокатчики в большенстве дети или умственнонеполноценные. Или и то и то. Хоть какие правила выдумывай.
13:53:40 21-08-2025
Запретить пешеходов потому что большой травматизм и смертность у них, а еще неадекватные поведенческие факторы в связи с которыми не учитываются реальные риски.
14:10:20 21-08-2025
Поддерживаю, запретить, пока не создадут инфраструктуру, а то получается - дороги для автомобилистов, тротуары для велосипедистов и самокатчиков, пешеходам-где ходить?
14:32:03 21-08-2025
Самокатчик (12:54:34 21-08-2025) «Действующие правила дорожного движения не обеспечивают дост... Купите себе самокат и катайтесь!
А аренду надо однозначно запретить- носятся по двое, сломя голову , плюя на стариков и детей
Я хочу на тротуаре быть в безопасности, а не испытывать постоянный стресс от недоумков на аредовпнных самокатах!
15:00:19 21-08-2025
первое реально знакомие преложение за последние лет 5....
16:52:01 21-08-2025
Тротуары всю жизнь -зона только ПЕШЕХОДОВ! Все ТС -на шоссе, мы де не ходим по проезжей части! Сколько смертей и раненых нужно еще , чтобы запретить эти средства убийства пешеходов! Каждый день по ТВ есть новости о травматичных ситуациях с этими СИМ. Ведь лет 5 назад такого безобразия не было! Кикшеринговые компании зарабатывают огромные деньги на СИМах, а пешеходы страдают! А как быть мама с колясками и 2-3 малышами , идущими среди самокатов? А как пенсионерам ходить ! Ходим , постоянно оглядываясь и еле уворачиваясь от мчащихся многокилограммовых железяк с «!
наездниками» Сергея Миронова поддерживаем 100%!!!!
19:52:33 21-08-2025
Пешеход. (16:52:01 21-08-2025) Тротуары всю жизнь -зона только ПЕШЕХОДОВ! Все ТС -на шоссе,... кто такие "наездники Сергея Миронова"? звучит как "всадники апокалипсиса"
18:36:37 21-08-2025
Вот интересно зачем их производят? Чтобы кто-то обогатился? А безопасность граждан никого не волнует?. Я вот жил в северных городах Китая в разные годы с 2007 по 2024 годы. Не встречал там электросамокаты вообще. Да мопеды, мотоциклы имеются еще (но в основном электроавтомобили Тесла и другие). Но момеды и мотоциклы на электроэнергии ездят по отведенным полосам, а не там где хоят пешеходы. Кстати был в Пекине в прошлом году и за 16 дней ни встретил ни одного автобуса на бензине или солярке. Все электрические. Но у них свои дороги и полосы. Электросамокаты видать поставляют только в РФ,