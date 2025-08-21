Депутаты предложили полностью запретить прокат электросамокатов в России

Миронов акцентирует внимание на росте травматизма и смертности пешеходов

21 августа 2025, 12:15, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил официальное обращение министру транспорта РФ Виталию Савельеву с инициативой о введении полного запрета на услуги проката электросамокатов на территории страны, сообщает ТАСС.

В обращении подчеркивается, что действующие правила дорожного движения не обеспечивают достаточного уровня безопасности.

«Ограничение скорости в 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам не учитывают реальные риски, отсутствие инфраструктуры и поведенческие факторы пользователей», – пишет депутат.

Миронов акцентирует внимание на росте травматизма и смертности пешеходов, связанном с массовой арендой устройств неопытными пользователями.

Он предложил разработать проект постановления правительства, полностью запрещающий коммерческий прокат средств индивидуальной мобильности. По его мнению, это позволит "гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов". При этом запрет не коснется частных владельцев электросамокатов.