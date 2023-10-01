В Барнауле стартовал Месячник пожилого человека

В рамках городской акции волонтеры будут организовывать доставку продуктов, лекарств и прочих необходимых для жизни вещей на дом, уборку квартир и придомовых территорий

01 октября 2023, 20:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 1 октября 2023 года стартует Месячник пожилых людей. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, он проводится в честь Дня пожилого человека.

В рамках городской акции волонтеры будут организовывать доставку продуктов, лекарств и прочих необходимых для жизни вещей на дом, уборку квартир и придомовых территорий. Также граждане пожилого возраста смогут запросить доставку крупных покупок с общегородских продовольственных ярмарок.

Весь список мероприятий во время месячника можно узнать из документа, который опубликовали на сайте администрации города.