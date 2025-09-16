В Барнауле стартовал Шестой Всероссийский молодежный театральный фестиваль Золотухина

Всего в этом году зрителям фестиваля представят 13 спектаклей

16 сентября 2025, 20:02, ИА Амител

В Барнауле стартовал молодежный фестиваль имени Золотухина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фестиваль проходит раз в два года при поддержке правительства Алтайского края. А участие в нем принимают известные театры со всей страны. Яркая музыкальная церемония открытия, которая состоялась 15 сентября на крыльце Молодежного театра Алтайского края, вызвала восторг публики. Да и афиша фестиваля обещает невероятные эмоции для любителей театра: ведь покажут 13 спектаклей.

"Хорошая традиция"

Со сцены Молодежного театра участников и зрителей фестиваля поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Наш всероссийский молодежный фестиваль имени Валерия Сергеевича Золотухина – это хорошая традиция. Он проходит уже в шестой раз, и за это время заработал свою репутацию, у него сформировался авторитет в обществе, и многие творческие коллективы стремятся в нем поучаствовать. Уверен, каждый участник найдет для себя что-то новое и интересное и отлично проведет время с единомышленниками. А мы, зрители, с удовольствием насладимся творчеством замечательных артистов», – отметил Виктор Томенко.

Также губернатор вручил дипломы лауреатам театральной премии имени Валерия Золотухина. В этом году премия присуждается уже в двенадцатый раз. Ее получают молодые актеры и режиссеры краевых и муниципальных театров, а также проявившие себя студенты театральных курсов.

"Мы к вам приехали на час!"

Некоторые театры – участники фестиваля приехали в Алтайский край буквально на несколько часов: отыграют конкурсный спектакль и умчат домой открывать театральный сезон в родном городе. Среди них – Лысьвенский театр драмы имени Анатолия Савина из Пермского края, спектакль которого открыл конкурсную программу. Кстати, театр второй раз принимает участие в Золотухинском фестивале. В этом году гости привезли постановку по рассказам Василия Шукшина "Космос", появившийся в их репертуаре год назад.

«Это очень волнительно, что нашим спектаклем открывается фестиваль. Сегодня особенный день и нужно не ударить в грязь лицом, покорить публику», – говорит директор Лысьвенского театра драмы Евгения Сибирякова.

По ее словам, Шукшин сегодня очень актуален, а потому его ставят в разных театрах России: «Он писал про русского человека, русскую душу. Что волнует сегодня человека в малом городе, и что тогда волновало Шукшина, это очень сильно перекликается».

А всего в этом году зрителям фестиваля представят 13 спектаклей. Участники фестиваля – театры из Лысьвы, Омска, Челябинска, Прокопьевска, Кудымкара, Кемерова, Новосибирска, Нижневартовска, Барнаула. Почетный гость – Петербургский театр юных зрителей имени Брянцева.

«Есть участники, без которых мы уже не представляем наш фестиваль, так получается, что из года в год их выбирают эксперты. У них великолепные спектакли, замечательные актерские работы, поэтому пригласить их стать участниками для нас тоже большая честь и гордость», – рассказала директор Молодежного театра Алтая Ирина Лысковец.

Директор МТА подчеркнула, что с каждым годом количество театров, желающих принять участие в фестивале имени Золотухина, растет. В этом году, например, было подано 140 заявок, а отобрать нужно было 12 спектаклей.

«В нашей афише, если посмотрите, есть современная драматургия, есть классика, есть детские спектакли. Представляете, какой это титанический труд? Фестиваль длится неделю и хочется показать как можно больше. Все спектакли разные. Но – лучшие. Такое количество желающих принять участие говорит о том, что наш фестиваль имеет высокий статус в театральном мире. Спасибо большое за поддержку губернатору Алтайского края Виктору Томенко, а также Министерству культуры. Самостоятельно организовать и провести такое мероприятие было бы чрезвычайно тяжело», – подчеркнула Ирина Лысковец.

Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина учрежден указом губернатора Алтайского края от 10 октября 2013 года № 48. Организаторами выступают Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина, Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации". Фестиваль проходит один раз в два года при поддержке Министерства культуры России и Союза театральных деятелей Российской Федерации.