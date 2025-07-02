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Воспитатели закрыли ребенка в барнаульском детсаду и ушли по домам

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку

02 июля 2025, 12:10, ИА Амител

Ребенок в шкафу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Ребенок в шкафу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В барнаульском поселке Южный воспитатели детского сада не дождались родителей одного из детей и ушли по домам, сообщает "Барнаул 22".

Женщина рассказала, что во вторник, 1 июля, примерно в 18:20 она пришла за своим ребенком в детсад № 197 на улице Белинского, однако "группа оказалась закрытой".

"От других воспитателей я узнала, что всех детей забрали, поэтому все ушли. Но своего сына я не забирала. Обзвонив родственников, я узнала, что из доверенных лиц ребенка никто не забирал. К садику пришла вечерний воспитатель и сказала, что моего сына забрал мужчина в возрасте. На тот момент я уже вызвала полицию", - отметила женщина.

Начались поиски, к которым подключились правоохранители. Примерно в 20:30 ребенка нашли в туалете в шкафу со швабрами.

"Воспитатель принесла свои извинения, но руководство детсада никак не комментирует мне ситуацию и не принесло никаких извинений", - подчеркнула мать ребенка.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул дети школы и детсады

Комментарии 13

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Гость

12:14:04 02-07-2025

парень не хочет домой. спрятался в шкафу. тут с родителей спрашивать надо. а не извиняться перед ними.

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Гость

12:18:11 02-07-2025

а сторожа не было? он открыл бы и посмотрел.

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Гость

23:37:46 02-07-2025

Гость (12:18:11 02-07-2025) а сторожа не было? он открыл бы и посмотрел.... Не было, значит. Сторожа, это прошлый век. Давно уже сады на охране, и ночью никто не дежурит.

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dok_СФ

13:56:02 02-07-2025

Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18:20 она пришла..)

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Миша

15:13:58 02-07-2025

dok_СФ (13:56:02 02-07-2025) Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18... Примерно в 18:20, значит, около 19 часов!

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Гость

15:35:01 02-07-2025

Миша (15:13:58 02-07-2025) Примерно в 18:20, значит, около 19 часов!... в каждом детском саду есть Дежурная группа, это что за садик-то?! Также есть сторож-охранник, садик не должет отдавать детей "каким-то мужчинам", там строго по паспорту и ФИО и созвону с родителями отдают ребенка, если приходит не мама и не папа!!! что там за бардак-то?!

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Елена

23:36:06 02-07-2025

Гость (15:35:01 02-07-2025) в каждом детском саду есть Дежурная группа, это что за садик... Нет!!! Не в КАЖДОМ!! Вы за всю Россию знаете?!! Наш сад, вообще, до 17-30 работает и нет дежурных групп!!

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Елена

23:40:48 02-07-2025

dok_СФ (13:56:02 02-07-2025) Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18... В нашем, например, до 17-30. А мамаше вовремя за ребенком нужно прихожить!

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Гость

13:57:59 02-07-2025

мутная какая-то история,кто-то что-то не договаривает....

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Гость

16:39:13 02-07-2025

Можно подумать, если бы перед ней извинились, она сочла бы инцидент исчерпанным. Ну и смысл перед такими извиняться?

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Гость

20:39:54 02-07-2025

Гость (16:39:13 02-07-2025) Можно подумать, если бы перед ней извинились, она сочла бы и... Что значит "перед такими извиняться"? Теперь ещё и мама оказалась виноватой? Так приди за ребенком, а тебе скажут, что чужой дядя забрал. С ума сойти можно от такой новости. Безответственность воспитателя налицо.

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Гость

00:04:21 03-07-2025

Гость (20:39:54 02-07-2025) Что значит "перед такими извиняться"? Теперь ещё и мама оказ... и недоработка заведующей, просто вопиющая!! Проверьте документы о разрешении на выдачу детей и как хорошо воспитатели знакомы с правилами присмотра , садик-то муниципальный!! все должно быть по закону и в соотв. с должностными инструкциями. Проверьте, как там санитарные книжки и профосмотры, а??!? она с венерическими не принимала, надеюсь, к детям?!

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Гость

18:43:13 02-07-2025

Иногда извинения это все, что нужно.

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