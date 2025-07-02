Воспитатели закрыли ребенка в барнаульском детсаду и ушли по домам

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку

02 июля 2025, 12:10, ИА Амител

Ребенок в шкафу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В барнаульском поселке Южный воспитатели детского сада не дождались родителей одного из детей и ушли по домам, сообщает "Барнаул 22".

Женщина рассказала, что во вторник, 1 июля, примерно в 18:20 она пришла за своим ребенком в детсад № 197 на улице Белинского, однако "группа оказалась закрытой".

"От других воспитателей я узнала, что всех детей забрали, поэтому все ушли. Но своего сына я не забирала. Обзвонив родственников, я узнала, что из доверенных лиц ребенка никто не забирал. К садику пришла вечерний воспитатель и сказала, что моего сына забрал мужчина в возрасте. На тот момент я уже вызвала полицию", - отметила женщина.

Начались поиски, к которым подключились правоохранители. Примерно в 20:30 ребенка нашли в туалете в шкафу со швабрами.

"Воспитатель принесла свои извинения, но руководство детсада никак не комментирует мне ситуацию и не принесло никаких извинений", - подчеркнула мать ребенка.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.