Воспитатели закрыли ребенка в барнаульском детсаду и ушли по домам
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку
02 июля 2025, 12:10, ИА Амител
В барнаульском поселке Южный воспитатели детского сада не дождались родителей одного из детей и ушли по домам, сообщает "Барнаул 22".
Женщина рассказала, что во вторник, 1 июля, примерно в 18:20 она пришла за своим ребенком в детсад № 197 на улице Белинского, однако "группа оказалась закрытой".
"От других воспитателей я узнала, что всех детей забрали, поэтому все ушли. Но своего сына я не забирала. Обзвонив родственников, я узнала, что из доверенных лиц ребенка никто не забирал. К садику пришла вечерний воспитатель и сказала, что моего сына забрал мужчина в возрасте. На тот момент я уже вызвала полицию", - отметила женщина.
Начались поиски, к которым подключились правоохранители. Примерно в 20:30 ребенка нашли в туалете в шкафу со швабрами.
"Воспитатель принесла свои извинения, но руководство детсада никак не комментирует мне ситуацию и не принесло никаких извинений", - подчеркнула мать ребенка.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку исполнения соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
12:14:04 02-07-2025
парень не хочет домой. спрятался в шкафу. тут с родителей спрашивать надо. а не извиняться перед ними.
12:18:11 02-07-2025
а сторожа не было? он открыл бы и посмотрел.
23:37:46 02-07-2025
Гость (12:18:11 02-07-2025) а сторожа не было? он открыл бы и посмотрел.... Не было, значит. Сторожа, это прошлый век. Давно уже сады на охране, и ночью никто не дежурит.
13:56:02 02-07-2025
Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18:20 она пришла..)
15:13:58 02-07-2025
dok_СФ (13:56:02 02-07-2025) Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18... Примерно в 18:20, значит, около 19 часов!
15:35:01 02-07-2025
Миша (15:13:58 02-07-2025) Примерно в 18:20, значит, около 19 часов!... в каждом детском саду есть Дежурная группа, это что за садик-то?! Также есть сторож-охранник, садик не должет отдавать детей "каким-то мужчинам", там строго по паспорту и ФИО и созвону с родителями отдают ребенка, если приходит не мама и не папа!!! что там за бардак-то?!
23:36:06 02-07-2025
Гость (15:35:01 02-07-2025) в каждом детском саду есть Дежурная группа, это что за садик... Нет!!! Не в КАЖДОМ!! Вы за всю Россию знаете?!! Наш сад, вообще, до 17-30 работает и нет дежурных групп!!
23:40:48 02-07-2025
dok_СФ (13:56:02 02-07-2025) Работники в детсаду только до 18-00 работают? (примерно в 18... В нашем, например, до 17-30. А мамаше вовремя за ребенком нужно прихожить!
13:57:59 02-07-2025
мутная какая-то история,кто-то что-то не договаривает....
16:39:13 02-07-2025
Можно подумать, если бы перед ней извинились, она сочла бы инцидент исчерпанным. Ну и смысл перед такими извиняться?
20:39:54 02-07-2025
Гость (16:39:13 02-07-2025) Можно подумать, если бы перед ней извинились, она сочла бы и... Что значит "перед такими извиняться"? Теперь ещё и мама оказалась виноватой? Так приди за ребенком, а тебе скажут, что чужой дядя забрал. С ума сойти можно от такой новости. Безответственность воспитателя налицо.
00:04:21 03-07-2025
Гость (20:39:54 02-07-2025) Что значит "перед такими извиняться"? Теперь ещё и мама оказ... и недоработка заведующей, просто вопиющая!! Проверьте документы о разрешении на выдачу детей и как хорошо воспитатели знакомы с правилами присмотра , садик-то муниципальный!! все должно быть по закону и в соотв. с должностными инструкциями. Проверьте, как там санитарные книжки и профосмотры, а??!? она с венерическими не принимала, надеюсь, к детям?!
18:43:13 02-07-2025
Иногда извинения это все, что нужно.