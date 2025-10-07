НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле внедорожник столкнулся с трамваем и загорелся. Видео

На месте происшествия работают оперативные службы

07 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"
Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Трактовой произошло ДТП с участием внедорожника и трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидцев, после столкновения из-под капота автомобиля пошел дым, и он загорелся.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки, мужчина 1989 года рождения, двигался по улице Попова в сторону Власихинской и не уступил дорогу трамваю, которым управляла женщина 1986 года рождения. В результате произошло столкновение.

К счастью, пострадавших нет. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Движение в районе аварии временно затруднено, на месте работают оперативные службы.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:33:46 07-10-2025

Да что ттут выяснять, суудя по повреждениям летел, отвлекся на телефон, а тут трамвай.... И славабогу , что не пешеход.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:17 07-10-2025

Гость (14:33:46 07-10-2025) Да что ттут выяснять, суудя по повреждениям летел, отвлекся ...
И тут внезапно из-за угла появился ОН... трамвай

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:12 07-10-2025

Гость (15:45:17 07-10-2025) И тут внезапно из-за угла появился ОН... трамвай... Там конечное кольцо. Как можно было не заметить трамвай, который ехал навстречу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

16:09:47 07-10-2025

Оба зуммера залипли в телефоне, вот и авария.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:17 07-10-2025

Каким надо быть, чтобы трамвай не пропустить?! Рифма)

  3 Нравится
Ответить
