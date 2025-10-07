В Барнауле внедорожник столкнулся с трамваем и загорелся. Видео

На месте происшествия работают оперативные службы

07 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Трактовой произошло ДТП с участием внедорожника и трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидцев, после столкновения из-под капота автомобиля пошел дым, и он загорелся.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки, мужчина 1989 года рождения, двигался по улице Попова в сторону Власихинской и не уступил дорогу трамваю, которым управляла женщина 1986 года рождения. В результате произошло столкновение.

К счастью, пострадавших нет. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Движение в районе аварии временно затруднено, на месте работают оперативные службы.