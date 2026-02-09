НОВОСТИПроисшествия

"Он сам докопался". Барнаульский боксер рассказал, почему ударил инвалида в лифте

По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения

09 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Барнаульский боксер Дмитрий Сухотский рассказал "Банкфаксу", почему несколько раз ударил молодого человека в лифте. Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить. 

Сухотский подтвердил, что на видео он. По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно высказался в его адрес.

Спортсмен отметил, что молодой человек приезжает к своей подруге, которая живет этажом выше, и устраивает шумные посиделки. В итоге, как утверждает Сухотский, молодые люди испортили отношения со многими соседями.

«После потасовки ко мне обращалась домоуправитель, которая просила сходить наверх и разобраться с ними. Но я не пошел, чтоб потом не говорили, что я хожу и угрожаю кому-то, запугиваю. Но честно, они уже всех достали», — рассказал мужчина.

Ранее в полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование, по результатам которого будет вынесено решение в соответствии с законодательством.

Михаил Старцев на суде / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание

Оставшуюся часть срока ему заменили исправительными работами
НОВОСТИОбщество
Барнаул Нападения на людей

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

13:05:23 09-02-2026

ну вот и прояснилось

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:27 09-02-2026

ну вот ларчик и открылся.
у нас тоже есть пару меломанов и страдальцев с итальянскими страстями

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:19 09-02-2026

А почему педалируется про инвалида? На нем была табличка "Инвалид" или что?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:02 09-02-2026

Инвалидов бить -последнее дело. Особенно боксеру. Да ещё и пьяному. Дисквалифицировать однозначно.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:33 09-02-2026

Сейчас еще и денег срубит с боксера.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:42:16 09-02-2026

а как можно связаться с Дмитрием? я бы его пригласила в наш подъезд, поговорить с понаехавшими сельчанами. можно с друзьями))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:25 09-02-2026

Ах ты ж, бедная овечкаааа, а чтоб бьётся так сердечко?(с)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:40 09-02-2026

Народ прям в воздухе переобувается, то за красных, то за белых, все зависит от подачи материала в СМИ, как всё-таки легко люди поддаются влиянию СМИ.)

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:10 09-02-2026

Гость (13:48:40 09-02-2026) Народ прям в воздухе переобувается, то за красных, то за бел... именно поэтому нужно подождать, как оно все было на самом деле

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:36 09-02-2026

разве за шумные посиделки можно бить? тем более боксеру? заявы в полицию были на шум? если нет то это проста болтовня.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

15:13:30 09-02-2026

Бедненький, надо же. Да если бы и обозвал или послал, нужно обязательно бить? Иди вон повоюй, вояка.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:26:12 09-02-2026

Иванна (15:13:30 09-02-2026) Бедненький, надо же. Да если бы и обозвал или послал, нужно ... иногда и надо.
вообщето инвалид такой крепенький попался, 3 плюхи хорошо сдержал, может его тоже за ленточку пошлете?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:23 09-02-2026

Мусик (15:26:12 09-02-2026) иногда и надо.вообщето инвалид такой крепенький попался,... Причем Сухотский 3 раза выходил на бой за пояс чемпиона мира в проф. боксе :)
А то прям мож как в былинных сказках. Встретились Илья Муромец и Алёша Попович впервые, побились, ничья и стали друзьями )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:04 09-02-2026

Вот урод. Специально для таких автоматы ставят с грушей около общаг и спальных районов пролетариата. Чтобы "разряжались" за небольшую плату. Нет же, всё равно людей в лифтах лупят!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:50 09-02-2026

Запахло жареным, запел как бедная овечка. Натворил, отвечай. Только эти отмазки это не я, он сам уже характеризуют данного персонажа.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:28:38 09-02-2026

Ндаа не тот уже Дмитрий

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Zirik

02:22:48 10-02-2026

А какая разница, пьяный, не пьяный, шумный, не шумный, разве это является поводом что бы бить человека?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:27 10-02-2026

Судя по видео- там два инвалида.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Керосин

08:27:52 10-02-2026

Помню на улице тоже инвалид меня обматерил, потому что я ему денег не дал на проезд. Обматерил на ровном месте, на что я ему пообещал, что в бетон вкатаю. Он оказалось в моем доме живет. Теперь молчит в тряпочку. Так, что инвалид это не показатель адекватности. Я человек спокойный и то меня вывел.

  2 Нравится
Ответить
