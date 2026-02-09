"Он сам докопался". Барнаульский боксер рассказал, почему ударил инвалида в лифте
По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения
09 февраля 2026, 12:51, ИА Амител
Барнаульский боксер Дмитрий Сухотский рассказал "Банкфаксу", почему несколько раз ударил молодого человека в лифте. Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить.
Сухотский подтвердил, что на видео он. По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно высказался в его адрес.
Спортсмен отметил, что молодой человек приезжает к своей подруге, которая живет этажом выше, и устраивает шумные посиделки. В итоге, как утверждает Сухотский, молодые люди испортили отношения со многими соседями.
«После потасовки ко мне обращалась домоуправитель, которая просила сходить наверх и разобраться с ними. Но я не пошел, чтоб потом не говорили, что я хожу и угрожаю кому-то, запугиваю. Но честно, они уже всех достали», — рассказал мужчина.
Ранее в полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование, по результатам которого будет вынесено решение в соответствии с законодательством.
13:05:23 09-02-2026
ну вот и прояснилось
13:13:27 09-02-2026
ну вот ларчик и открылся.
у нас тоже есть пару меломанов и страдальцев с итальянскими страстями
13:25:19 09-02-2026
А почему педалируется про инвалида? На нем была табличка "Инвалид" или что?
13:27:02 09-02-2026
Инвалидов бить -последнее дело. Особенно боксеру. Да ещё и пьяному. Дисквалифицировать однозначно.
13:31:33 09-02-2026
Сейчас еще и денег срубит с боксера.
13:42:16 09-02-2026
а как можно связаться с Дмитрием? я бы его пригласила в наш подъезд, поговорить с понаехавшими сельчанами. можно с друзьями))
13:42:25 09-02-2026
Ах ты ж, бедная овечкаааа, а чтоб бьётся так сердечко?(с)
13:48:40 09-02-2026
Народ прям в воздухе переобувается, то за красных, то за белых, все зависит от подачи материала в СМИ, как всё-таки легко люди поддаются влиянию СМИ.)
14:04:10 09-02-2026
Гость (13:48:40 09-02-2026) Народ прям в воздухе переобувается, то за красных, то за бел... именно поэтому нужно подождать, как оно все было на самом деле
14:10:36 09-02-2026
разве за шумные посиделки можно бить? тем более боксеру? заявы в полицию были на шум? если нет то это проста болтовня.
15:13:30 09-02-2026
Бедненький, надо же. Да если бы и обозвал или послал, нужно обязательно бить? Иди вон повоюй, вояка.
15:26:12 09-02-2026
Иванна (15:13:30 09-02-2026) Бедненький, надо же. Да если бы и обозвал или послал, нужно ... иногда и надо.
вообщето инвалид такой крепенький попался, 3 плюхи хорошо сдержал, может его тоже за ленточку пошлете?
21:35:23 09-02-2026
Мусик (15:26:12 09-02-2026) иногда и надо.вообщето инвалид такой крепенький попался,... Причем Сухотский 3 раза выходил на бой за пояс чемпиона мира в проф. боксе :)
А то прям мож как в былинных сказках. Встретились Илья Муромец и Алёша Попович впервые, побились, ничья и стали друзьями )
15:49:04 09-02-2026
Вот урод. Специально для таких автоматы ставят с грушей около общаг и спальных районов пролетариата. Чтобы "разряжались" за небольшую плату. Нет же, всё равно людей в лифтах лупят!
17:49:50 09-02-2026
Запахло жареным, запел как бедная овечка. Натворил, отвечай. Только эти отмазки это не я, он сам уже характеризуют данного персонажа.
21:28:38 09-02-2026
Ндаа не тот уже Дмитрий
02:22:48 10-02-2026
А какая разница, пьяный, не пьяный, шумный, не шумный, разве это является поводом что бы бить человека?
07:34:27 10-02-2026
Судя по видео- там два инвалида.
08:27:52 10-02-2026
Помню на улице тоже инвалид меня обматерил, потому что я ему денег не дал на проезд. Обматерил на ровном месте, на что я ему пообещал, что в бетон вкатаю. Он оказалось в моем доме живет. Теперь молчит в тряпочку. Так, что инвалид это не показатель адекватности. Я человек спокойный и то меня вывел.