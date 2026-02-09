"Он сам докопался". Барнаульский боксер рассказал, почему ударил инвалида в лифте

По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения

09 февраля 2026, 12:51, ИА Амител

Барнаульский боксер Дмитрий Сухотский рассказал "Банкфаксу", почему несколько раз ударил молодого человека в лифте. Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 6 февраля. На опубликованном в соцсетях видео мужчина вначале разговаривает с парнем, а потом начинает его бить.

Сухотский подтвердил, что на видео он. По его словам, парень, которого он ранее уже неоднократно видел, тоже был в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно высказался в его адрес.

Спортсмен отметил, что молодой человек приезжает к своей подруге, которая живет этажом выше, и устраивает шумные посиделки. В итоге, как утверждает Сухотский, молодые люди испортили отношения со многими соседями.

«После потасовки ко мне обращалась домоуправитель, которая просила сходить наверх и разобраться с ними. Но я не пошел, чтоб потом не говорили, что я хожу и угрожаю кому-то, запугиваю. Но честно, они уже всех достали», — рассказал мужчина.

Ранее в полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Пострадавшего направили на судебно-медицинское обследование, по результатам которого будет вынесено решение в соответствии с законодательством.