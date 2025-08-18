В Барнауле вводят новые правила вывоза мусора

Изменения касаются способов складирования отходов

18 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Мусор / Фото: amic.ru

На заседании рабочей группы под руководством замглавы администрации Барнаула Сергея Татьянина утвердили новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает официальный Telegram-канал администрации.

В обсуждении участвовали представители Минстроя Алтайского края, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, регоператора "Экосоюз", местных властей и депутаты. Изменения касаются способов складирования мусора и основаны на новом постановлении правительства РФ № 293 от 07.03.2025.

Основные нововведения:

разрешено складировать ТКО в контейнеры или бункеры в технических помещениях (кроме многоквартирных домов);

допускается использование систем подземного накопления отходов;

возможно временное хранение мусора на территории частных домовладений;

в сельских и малоэтажных районах разрешен прямой вывоз мусора в мусоровозы без контейнерных площадок.

Особое внимание уделили 20 участкам индивидуальной застройки в Барнауле, где невозможно разместить контейнеры по санитарным нормам. Для таких территорий сохранят практику прямого вывоза отходов от домов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят три комплекса по переработке мусора.