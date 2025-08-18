В Барнауле вводят новые правила вывоза мусора
Изменения касаются способов складирования отходов
18 августа 2025, 12:45, ИА Амител
На заседании рабочей группы под руководством замглавы администрации Барнаула Сергея Татьянина утвердили новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает официальный Telegram-канал администрации.
В обсуждении участвовали представители Минстроя Алтайского края, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, регоператора "Экосоюз", местных властей и депутаты. Изменения касаются способов складирования мусора и основаны на новом постановлении правительства РФ № 293 от 07.03.2025.
Основные нововведения:
разрешено складировать ТКО в контейнеры или бункеры в технических помещениях (кроме многоквартирных домов);
допускается использование систем подземного накопления отходов;
возможно временное хранение мусора на территории частных домовладений;
в сельских и малоэтажных районах разрешен прямой вывоз мусора в мусоровозы без контейнерных площадок.
Особое внимание уделили 20 участкам индивидуальной застройки в Барнауле, где невозможно разместить контейнеры по санитарным нормам. Для таких территорий сохранят практику прямого вывоза отходов от домов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят три комплекса по переработке мусора.
12:51:51 18-08-2025
А можно как у нас мусор вывозить в 3-4 часа? окна открыты летом, спать не дают, грохот жуткий
18:51:33 18-08-2025
Гость (12:51:51 18-08-2025) А можно как у нас мусор вывозить в 3-4 часа? окна открыты ле... Нельзя. Я несколько лет назад жалобу писала а Жилищную инспекцию. Приезжали, замерили уровень шума и запретили вывозить ночью. Только согласно графику, с 7 до 23-х. Теперь соблюдают, только изредка по воскресеньям раньше семи утра бывает, а ночью - ни-ни.
22:01:56 18-08-2025
Гость (12:51:51 18-08-2025) А можно как у нас мусор вывозить в 3-4 часа? окна открыты ле... "Ярче" устроили себе отдельный контейнер рядом с большим корытом для всех остальных. Если из большой емкости вывозят в основном днем, только в выходные и праздники норовят в 6-7 часов утра, чтобы жителям жизнь медом не казалась. А "Ярче" обслуживает какая-то другая организация, они приезжают строго в 2 часа ночи,разумеется, будят людей грохотом железа и шумной работой двигателя. Причем от дома, где расположен магазин, метров 60,да ещё огородили с той стороны, чтобы не видеть. Свой контейнер они поставили нам под окна для обозрения. Мо-лод-цы!
12:57:56 18-08-2025
"Особое внимание уделили 20 участкам индивидуальной застройки в Барнауле, где невозможно разместить контейнеры по санитарным нормам. Для таких территорий сохранят практику прямого вывоза отходов от домов." - выкуси экосоюз
13:57:13 18-08-2025
Почему нет списка этих 20 участков?
14:17:52 18-08-2025
СибДолина (12:57:56 18-08-2025) "Особое внимание уделили 20 участкам индивидуальной застройк... Среди этих участков присутствует п.Лесной (за власихой) ? Дайте список! Очень важно.
13:18:12 18-08-2025
допускается использование систем подземного накопления отходов - закапывать будут прям контейнера?
14:29:00 18-08-2025
Обратите внимание, все торговые точки, магазины дискаунты на прямую выбрасывают свой мусор в отходы общего пользования. ТКО всех предприятий и магазинов, обязаны вывозить и утилизировать весь мусор за свой счет, а не за счет домовладений. Пример: магазин Ярче на постоянной основе, выкидывает весь свой мусор в контейнеры близ лежащих домовладений (позорные черные мешки).
14:58:09 18-08-2025
Зачем вы "мусорщика" посадили который сортировал мусор?!
16:07:37 18-08-2025
А президент в курсе, что у нас мусорные законы меняются под конкретного "хозяина"?
Если не справляется экосоюз с работой, значит нужно объявить тендер на друггого желающего, или слишком сладкая кормукшка?
Куда идут все те средства, которые экосоюз собирает с граждан? Сомневаюсь, что на зарплату трем хромым грузчикам, Сколько мусороперерабатывающих площадок построено, ради которых этот закон принимался? Видимо ноль, раз мусорные полигоны ростут. Беспредел в законе, с поддержкой крыс в законе