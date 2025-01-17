В Барнауле выступит певец с Ямайки, которого называют золотым голосом в группе Enigma
Он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество – это микс музыкальных жанров
17 января 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле 17 марта 2025 года в ДК "Мотор" выступит Эндрю Дональдс – певец и автор песен с Ямайки, известный как выдающийся соло-исполнитель и участник проекта Enigma.
"Музыка Enigma – космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль – энигматик. Эндрю не случайно пригласили в проект: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество – это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и других", – отметили организаторы.
Сольная карьера артиста началась в 1994 году после знакомства с американским продюсером Eric Foster White, который работал с Frank Sinatra, Britney Spears, Whitney Houston, Jessica Simpson, Julio Iglesias и др. Вместе они выпустили два сольных альбома Эндрю, а сингл Mishale поднялся на вершины чартов во всем мире.
В 1998-м продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте Enigma. Вместе они работали над четырьмя (четвертый, пятый, шестой и седьмой) альбомами, записав известные композиции – Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и другие. Также совместно работали над сольными альбомами Эндрю и синглами Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love, получившим международный статус платинового.
20:20:08 17-01-2025
Его не было на первых трёх альбомах , остальные -фуфло. Голос блин, золотой... Басков, с золотой чашей? Хе-хе
16:17:06 19-01-2025
Это чья-то злая шутка. Каким его в Барнаул то занесло? В России не все знают про его существование, а тут Ямайка!..