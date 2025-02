В Барнауле выступит певец с Ямайки, которого называют золотым голосом в группе Enigma

Он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество – это микс музыкальных жанров

17 января 2025

Эндрю Дональдс / Фото: ligaart.ru

В Барнауле 17 марта 2025 года в ДК "Мотор" выступит Эндрю Дональдс – певец и автор песен с Ямайки, известный как выдающийся соло-исполнитель и участник проекта Enigma.

"Музыка Enigma – космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль – энигматик. Эндрю не случайно пригласили в проект: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество – это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и других", – отметили организаторы.

Сольная карьера артиста началась в 1994 году после знакомства с американским продюсером Eric Foster White, который работал с Frank Sinatra, Britney Spears, Whitney Houston, Jessica Simpson, Julio Iglesias и др. Вместе они выпустили два сольных альбома Эндрю, а сингл Mishale поднялся на вершины чартов во всем мире.

В 1998-м продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте Enigma. Вместе они работали над четырьмя (четвертый, пятый, шестой и седьмой) альбомами, записав известные композиции – Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и другие. Также совместно работали над сольными альбомами Эндрю и синглами Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love, получившим международный статус платинового.