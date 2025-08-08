В Барнауле юноша перечислил "школьному секретарю" 120 тысяч рублей с карты матери
В схеме также участвовали якобы сотрудники "Госуслуг" и ФСБ
08 августа 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле 18-летний парень перечислил деньги мошеннице, которая позвонила ему через мессенджер и представилась школьным секретарем, сообщает алтайское МВД.
«Собеседница пояснила, что личные данные юноши не до конца заполнены в некой программе, и необходимо подтвердить номер телефона и почту. Для этого нужно продиктовать код из СМС-сообщения, что потерпевший и сделал», – рассказали в ведомстве.
После этого парню позвонила якобы сотрудница портала госуслуг. Она заявила, что аферисты проникли в его личный кабинет и скачали все персональные данные, в том числе и родителей.
Затем позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил, что юноше необходимо предоставить декларацию путем перевода денег со счетов родителей.
«Юноша, испугавшись последствий, взял телефон матери и перевел с ее банковской карты 120 тысяч рублей», – отметили в МВД.
Ранее в Новоалтайске 14-летний школьник "обезопасил" почти 200 тысяч рублей, принадлежавших его матери.
10:27:09 08-08-2025
Хороший мальчик. Послушный.
10:35:57 08-08-2025
Лучше бы у него интернета не было
10:54:13 08-08-2025
Гость (10:35:57 08-08-2025) Лучше бы у него интернета не было... Мозгов у него нет, не было и уже никогда не будет.
10:45:42 08-08-2025
ну вот и пожинаем плоды инфантильного воспитания. быть таким дураком в 18 лет...
11:07:09 08-08-2025
Гость (10:45:42 08-08-2025) ну вот и пожинаем плоды инфантильного воспитания. быть таким...
Маманям сыночек-корзиночек спасибо скажите. Воспитывают не парней, а оленей покорных!
23:31:24 08-08-2025
Гость (11:07:09 08-08-2025) Маманям сыночек-корзиночек спасибо скажите. Воспитывают ... Да тут не понять, толи трус, толи дурак, толи все в куче
11:29:49 08-08-2025
знаете, вот не жалко этих дураков совсем. а только злость, т.к. эти деньги идут нашим врагам
17:23:18 08-08-2025
Гость (11:29:49 08-08-2025) знаете, вот не жалко этих дураков совсем. а только злость, т... + много!
но, справедливости ради, замечу, что иногда деньги уходят нашим ублюдкам