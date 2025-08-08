В Барнауле юноша перечислил "школьному секретарю" 120 тысяч рублей с карты матери

В схеме также участвовали якобы сотрудники "Госуслуг" и ФСБ

08 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 18-летний парень перечислил деньги мошеннице, которая позвонила ему через мессенджер и представилась школьным секретарем, сообщает алтайское МВД.

«Собеседница пояснила, что личные данные юноши не до конца заполнены в некой программе, и необходимо подтвердить номер телефона и почту. Для этого нужно продиктовать код из СМС-сообщения, что потерпевший и сделал», – рассказали в ведомстве.

После этого парню позвонила якобы сотрудница портала госуслуг. Она заявила, что аферисты проникли в его личный кабинет и скачали все персональные данные, в том числе и родителей.

Затем позвонил якобы сотрудник ФСБ, который сообщил, что юноше необходимо предоставить декларацию путем перевода денег со счетов родителей.

«Юноша, испугавшись последствий, взял телефон матери и перевел с ее банковской карты 120 тысяч рублей», – отметили в МВД.

Ранее в Новоалтайске 14-летний школьник "обезопасил" почти 200 тысяч рублей, принадлежавших его матери.