В Барнауле запретят левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую
Ограничения начнут действовать с 1 сентября
01 августа 2025, 17:40, ИА Амител
С 1 сентября в Барнауле ограничат левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Вопрос обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В ходе совещания стало известно, что в Барнауле выявили три места концентрации ДТП и 19 потенциально аварийных участков. Об этом рассказал начальник отдела организации дорожного движения профильного комитета Никита Уваров.
Так, на проблемных зонах, среди которых перекрестки улиц Взлетная - Малахова, Власихинская - Шумакова и Павловский тракт, 156 установили новые дорожные знаки и пешеходные ограждения. К началу учебного года рядом со школами отремонтируют все неровности, обновят дорожную разметку и нанесут надписи "Дети" на пешеходных переходах.
Кроме того, комиссия приняла решение запретить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Такая мера связана с большим количеством аварийно-опасных ситуаций на участке.
«Смещение левоповортного транспорта на регулируемое пересечение с улицы Сельскохозяйственной не приведет к значительным задержкам на перекрестке, но повысит безопасность движения. Таким образом, комиссия приняла решение ограничить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Шмаков.
Ранее в Барнауле до 8 августа перекрыли движение транспорта на четной стороне улицы Партизанской: от проспекта Ленина до здания по улице Партизанской, 64. Это связано с техническим перевооружением магистральной теплотрассы по улице Партизанской, 81.
17:43:38 01-08-2025
Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то?
20:13:09 01-08-2025
Гость (17:43:38 01-08-2025) Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то... светофор дальше, а не там.
20:13:59 01-08-2025
Гость (17:43:38 01-08-2025) Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то... светофор дальше , а не на перекрестке
12:29:23 02-08-2025
Александр (20:13:59 01-08-2025) светофор дальше , а не на перекрестке... Изначально в заголовке было про Власихинскую.
После первых комментов исправили.
18:39:25 01-08-2025
Негодую. А как на Власихинскую попасть? Придется дальше на перекрестках разворачиваться, что повысит аварийность там. Под светофор на Власихинскую удобнее поворачивать, чем далее кто где сумеет.
И что мешает летчикам с Павловского сбивать тех кто выворачивает с Власиххинской?
Очень сомнительное решение придумали.
20:13:36 01-08-2025
Гость (18:39:25 01-08-2025) Негодую. А как на Власихинскую попасть? Придется дальше на п... прочитайте внимательно новость чтоли
21:13:39 01-08-2025
Александр (20:13:36 01-08-2025) прочитайте внимательно новость чтоли... Изначально было написано про поворот на Власихинскую. И в заголовке и в тексте. Потом новость поправили.
18:42:40 01-08-2025
с "Шампуром" на Новороссийской борются что ли, с учётом что там проезд больше года закрыт был, какие ДТП?
18:50:37 01-08-2025
Все повороты на лево с Павлика запретить
И все проблемы с пробками отпадут
Наконец то додумались
18:54:30 01-08-2025
Предлагаю также запретить повороты направо.
19:18:20 01-08-2025
игорь (18:54:30 01-08-2025) Предлагаю также запретить повороты направо.... Да и прямо там ездить нечего
08:23:57 02-08-2025
Всё правильно! На лево запретить. И поворотна М-2 тоже налево, там с АЗС на светофоре можно исполнять. Удобней же, не ждёшь, проехал прямо на на малую Фурманово и всё.
09:36:04 02-08-2025
Знаки движение по полосам на Балтийской Лазурной прям на перекрёсток бы поставили а не за 20 метров. Раз уж запретили поворачивать налево . Много у - ов слепошарых ездят.