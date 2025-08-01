В Барнауле запретят левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую

Ограничения начнут действовать с 1 сентября

С 1 сентября в Барнауле ограничат левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе совещания стало известно, что в Барнауле выявили три места концентрации ДТП и 19 потенциально аварийных участков. Об этом рассказал начальник отдела организации дорожного движения профильного комитета Никита Уваров.

Так, на проблемных зонах, среди которых перекрестки улиц Взлетная - Малахова, Власихинская - Шумакова и Павловский тракт, 156 установили новые дорожные знаки и пешеходные ограждения. К началу учебного года рядом со школами отремонтируют все неровности, обновят дорожную разметку и нанесут надписи "Дети" на пешеходных переходах.

Кроме того, комиссия приняла решение запретить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Такая мера связана с большим количеством аварийно-опасных ситуаций на участке.

«Смещение левоповортного транспорта на регулируемое пересечение с улицы Сельскохозяйственной не приведет к значительным задержкам на перекрестке, но повысит безопасность движения. Таким образом, комиссия приняла решение ограничить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Шмаков.

Ранее в Барнауле до 8 августа перекрыли движение транспорта на четной стороне улицы Партизанской: от проспекта Ленина до здания по улице Партизанской, 64. Это связано с техническим перевооружением магистральной теплотрассы по улице Партизанской, 81.