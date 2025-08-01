НОВОСТИОбщество

В Барнауле запретят левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую

Ограничения начнут действовать с 1 сентября

01 августа 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: Will Porada / unsplash.com

С 1 сентября в Барнауле ограничат левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе совещания стало известно, что в Барнауле выявили три места концентрации ДТП и 19 потенциально аварийных участков. Об этом рассказал начальник отдела организации дорожного движения профильного комитета Никита Уваров.

Так, на проблемных зонах, среди которых перекрестки улиц Взлетная - Малахова, Власихинская - Шумакова и Павловский тракт, 156 установили новые дорожные знаки и пешеходные ограждения. К началу учебного года рядом со школами отремонтируют все неровности, обновят дорожную разметку и нанесут надписи "Дети" на пешеходных переходах.

Кроме того, комиссия приняла решение запретить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую. Такая мера связана с большим количеством аварийно-опасных ситуаций на участке.

«Смещение левоповортного транспорта на регулируемое пересечение с улицы Сельскохозяйственной не приведет к значительным задержкам на перекрестке, но повысит безопасность движения. Таким образом, комиссия приняла решение ограничить левый поворот с Павловского тракта на улицу Новороссийскую», - пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Шмаков.

Ранее в Барнауле до 8 августа перекрыли движение транспорта на четной стороне улицы Партизанской: от проспекта Ленина до здания по улице Партизанской, 64. Это связано с техническим перевооружением магистральной теплотрассы по улице Партизанской, 81. 

Перекрытие улицы Партизанской / Фото: barnaul.org

В Барнауле перекрыли четную сторону улицы Партизанской

Движение транспорта ограничили из-за ремонта теплосети
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:43:38 01-08-2025

Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:09 01-08-2025

Гость (17:43:38 01-08-2025) Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то... светофор дальше, а не там.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:13:59 01-08-2025

Гость (17:43:38 01-08-2025) Там светофор. Или дятлов много развелось? Зачем запрещать то... светофор дальше , а не на перекрестке

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:23 02-08-2025

Александр (20:13:59 01-08-2025) светофор дальше , а не на перекрестке... Изначально в заголовке было про Власихинскую.
После первых комментов исправили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:25 01-08-2025

Негодую. А как на Власихинскую попасть? Придется дальше на перекрестках разворачиваться, что повысит аварийность там. Под светофор на Власихинскую удобнее поворачивать, чем далее кто где сумеет.
И что мешает летчикам с Павловского сбивать тех кто выворачивает с Власиххинской?
Очень сомнительное решение придумали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:13:36 01-08-2025

Гость (18:39:25 01-08-2025) Негодую. А как на Власихинскую попасть? Придется дальше на п... прочитайте внимательно новость чтоли

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:39 01-08-2025

Александр (20:13:36 01-08-2025) прочитайте внимательно новость чтоли... Изначально было написано про поворот на Власихинскую. И в заголовке и в тексте. Потом новость поправили.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:40 01-08-2025

с "Шампуром" на Новороссийской борются что ли, с учётом что там проезд больше года закрыт был, какие ДТП?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:37 01-08-2025

Все повороты на лево с Павлика запретить
И все проблемы с пробками отпадут
Наконец то додумались

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
игорь

18:54:30 01-08-2025

Предлагаю также запретить повороты направо.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:20 01-08-2025

игорь (18:54:30 01-08-2025) Предлагаю также запретить повороты направо.... Да и прямо там ездить нечего

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:57 02-08-2025

Всё правильно! На лево запретить. И поворотна М-2 тоже налево, там с АЗС на светофоре можно исполнять. Удобней же, не ждёшь, проехал прямо на на малую Фурманово и всё.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:04 02-08-2025

Знаки движение по полосам на Балтийской Лазурной прям на перекрёсток бы поставили а не за 20 метров. Раз уж запретили поворачивать налево . Много у - ов слепошарых ездят.

  1 Нравится
Ответить
