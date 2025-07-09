В барнаульских школах идет второй этап приема первоклассников

Родители могут подать заявление до 5 сентября 2025 года

09 июля 2025, 13:15, ИА Амител

С 6 июля 2025 года в Барнауле начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас подать документы могут родители или законные представители будущих первоклассников, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Прием будет длиться, пока не закончатся свободные места. При этом он должен завершиться не позднее 5 сентября 2025 года.

Заявление можно направить одним из трех способов:

в электронной форме – через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ);

при личном обращении в школу.

почтовым отправлением – заказным письмом с уведомлением о вручении.

Согласно порядку приема, претендовать на зачисление можно только в одно общеобразовательное учреждение. Соответствующее решение школа принимает в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

"Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после приема заявления. Родители будут уведомлены о результате способом, указанным в заявлении", – пояснила заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула Наталья Михальчук.

30 июня в краевой столице завершился прием документов для детей, у которых есть внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления, а также проживающих на закрепленных территориях. Зачисление этих категорий учащихся проходило с 1 по 5 июля. О результатах приема родителям сообщили указанным в заявлении способом.

Как отметила Наталья Михальчук, в барнаульские школы записали уже более семи тысяч первоклассников. Всего же было создано порядка 10 тысяч мест, а зачислить в 2025 году планируют около 8,5 тысячи детей.

"По результатам первого этапа приемной кампании в первые классы зачислено 7145 человек. В этом году в Барнауле создано порядка 10 тысяч мест для будущих первоклассников, прогнозируем к приему 8,5 тысячи детей. Таким образом, все желающие обучаться в первом классе смогут быть зачислены в школы", – рассказала зампред городского комитета по образованию.

Родители могут узнать актуальную информацию о количестве доступных мест в школах на их официальных сайтах, а также на портале образовательных услуг.

В случае если места в выбранном учреждении отсутствуют, можно обратиться в комитет по образованию города Барнаула по адресу: улица Союза Республик, 36а (кабинеты №5, 20, 22) или по следующим телефонам:

56-90-35;

56-90-36;

56-90-29.

На официальном сайте комитета по образованию можно ознакомиться с дополнительной информацией о правилах приема и перечне необходимых документов.