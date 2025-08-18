В барнаульском парке "Изумрудный", где "гадюка укусила девочку", обследуют территорию
В парке "Изумрудный" проведут обследование территории с целью выявления потенциально опасных мест. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
Ранее мать девочки сообщила, что в воскресенье, 17 августа, ее дочь укусила гадюка в парке "Изумрудный", где проводилось массовое мероприятие. По ее словам, ребенок обратился к администратору, объяснив ситуацию, но администратор даже не сопроводила девочку до медработника, а лишь на словах объяснила, где найти его.
«Моя дочь самостоятельно дошла до медработника, пояснила ситуацию, при этом показала характерный укус, а также уже был отек, но медработник не оказала первую помощь и сняла с себя всяческую ответственность, заявила, что моей дочери необходимо звонить родителям и чтобы мы самостоятельно доставили ребенка в травмпункт, хотя там таких пациентов не принимают. Мы самостоятельно доставили ребенка в краевую детскую больницу, ребенок находится в реанимации», – рассказала мать девочки.
Вакаев сообщил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нападении гадюки на ребенка.
«У нас нет официальных сведений от медицинского учреждения, куда поступила девочка. Могу сказать только то, что к сотрудникам парка за помощью пострадавшая не обращалась. Она взаимодействовала с организаторами фестиваля питомцев, которые препроводили ее к дежурившему во время мероприятия медику. После чего она была доставлена в больницу. Насколько знаю, угрозы жизни нет. Мы связались с мамой девочки с целью выяснения состояния здоровья пострадавшей и места, где произошел инцидент», – отметил руководитель парка.
По словам матери девочки, инцидент произошел в районе "зеленого пляжа", недалеко от территории церкви.
«Разумеется, мы проведем обследование территории парка с целью выявления и ликвидации потенциально опасных мест. Мы также связались с руководством храма с просьбой обследовать собственную территорию с аналогичной целью. Надеюсь, общими усилиями удастся найти рептилию и переместить в естественную среду обитания. Сожалею о произошедшем инциденте и желаю скорейшего выздоровления ребенку», – подчеркнул Вакаев.
У нас нет официальных сведений от медицинского учреждения, куда поступила девочка//// Вы че губы раскатали, кто вам будет врачебную тайну говорить, тем более про ребенка
Сначала администрация парка ничего не могла сделать со стаями бродячих собак (даже тут на амике писали) , теперь ничего не может сделать со змеями? Может парку нужна новая администрация?
Значит, на территории храма змеи?
Гость (14:07:29 18-08-2025) Значит, на территории храма змеи? ... кто бы сомневался!
Парк Изумрудный место старинного кладбища .. не гоже там гулять и веселится
Гость (16:40:29 18-08-2025) Парк Изумрудный место старинного кладбища .. не гоже там гул... А кое-кто там даже таун-хаусы строит.
Гость (16:40:29 18-08-2025) Парк Изумрудный место старинного кладбища .. не гоже там гул... А чё нет то. Если разобраться, то кругом кладбища стародавние, да капища древние. Змее фолетово где кусать.
Могу сказать только то, что к сотрудникам парка за помощью пострадавшая не обращалась.//
А вообще где находятся сотрудники парка? Я ни разу не видел ни их, ни где они находятся. Информации об этом нет. Странно, что по выходным и праздникам там нет дежурных медработников. Это массовое скопление людей (особенно детей) и всякое может случиться.
Гадюки у храма. Ну, следовало ожидать. Там никого нет, змеям там спокойно.
Посоветую ёжиков развести - изведут всех змей и грызунов. Только ёжиков от бешенства обязательно прививать нужно.
Срочно закрыть парк! Не пущать! Запретить!
очень люблю этот парк, но в прошлом году меня укусила там оса, последствия укуса длились несколько дней...после чего пришла в парк и обратилась лично к Вакаеву, указав примерно место, где произошел инцидент...в ответ услышала вежливое "Вы конкретно найдите место, где их гнездо расположено, у нас нет возможности этим заниматься... "...уточняю, что укусила меня оса прямо у детской площадки... кстати, для любителей экстрима: нынче ос как никогда много, можно полюбоваться на их пируэты, и испытать судьбу, для полноты эффекта купите мороженку....
В прошлом году в парке гадюка укусила мальчика, в этом девочку. Что за гадюшник развел Вакаев?