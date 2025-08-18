В барнаульском парке "Изумрудный", где "гадюка укусила девочку", обследуют территорию

По словам матери ребенка, инцидент произошел в районе "зеленого пляжа"

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Изумрудный" проведут обследование территории с целью выявления потенциально опасных мест. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее мать девочки сообщила, что в воскресенье, 17 августа, ее дочь укусила гадюка в парке "Изумрудный", где проводилось массовое мероприятие. По ее словам, ребенок обратился к администратору, объяснив ситуацию, но администратор даже не сопроводила девочку до медработника, а лишь на словах объяснила, где найти его.

«Моя дочь самостоятельно дошла до медработника, пояснила ситуацию, при этом показала характерный укус, а также уже был отек, но медработник не оказала первую помощь и сняла с себя всяческую ответственность, заявила, что моей дочери необходимо звонить родителям и чтобы мы самостоятельно доставили ребенка в травмпункт, хотя там таких пациентов не принимают. Мы самостоятельно доставили ребенка в краевую детскую больницу, ребенок находится в реанимации», – рассказала мать девочки.

Вакаев сообщил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нападении гадюки на ребенка.

«У нас нет официальных сведений от медицинского учреждения, куда поступила девочка. Могу сказать только то, что к сотрудникам парка за помощью пострадавшая не обращалась. Она взаимодействовала с организаторами фестиваля питомцев, которые препроводили ее к дежурившему во время мероприятия медику. После чего она была доставлена в больницу. Насколько знаю, угрозы жизни нет. Мы связались с мамой девочки с целью выяснения состояния здоровья пострадавшей и места, где произошел инцидент», – отметил руководитель парка.

По словам матери девочки, инцидент произошел в районе "зеленого пляжа", недалеко от территории церкви.