В барнаульском поселке Казенная Заимка асфальтируют дорогу

22 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Ремонт дороги в поселке Казенная Заимка / Фото: barnaul.org

В поселке Казенная Заимка полным ходом идут дорожные работы по программе инициативного бюджетирования. Основной фокус сейчас сделан на асфальтировании участка улицы 1-й Ореховой от дома № 1а до улицы Соколиной, сообщает мэрия города.

К текущему этапу – укладке асфальтобетонного покрытия – подрядчики подошли после серьезной подготовки: были выполнены земляные работы, отрегулированы колодцы, обустроена система водоотведения и создано щебеночно-песчаное основание. Всего на этом объекте планируется уложить 2264 кв. м асфальта с последующим укреплением обочин щебнем.

Параллельно работы ведутся и на других участках: на улице Яблочной осуществляется отсыпка основания щебнем, а в микрорайоне Сибирская Долина поселка Бельмесево специалисты занимаются монтажом водопропускных труб и организацией водоотводных канав.