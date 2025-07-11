Барнаульца осудили за незаконное приобретение оружия
Преступление пресекли сотрудники военной контрразведки
11 июля 2025, 14:20, ИА Амител
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
В Новоалтайске суд признал виновным 39-летнего жителя Барнаула, который незаконно приобрел огнестрельное оружие, сообщили в МВД Алтайского края.
Уточняется, что оружие и боеприпасы к нему мужчина купил осенью 2023 года. Преступление пресекли сотрудники военной контрразведки.
Впоследствии в отношении барнаульца возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.
Ранее пенсионерка получила два года условно за хранение пороха в память о муже.
Комментарии 0