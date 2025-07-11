Барнаульца осудили за незаконное приобретение оружия

Преступление пресекли сотрудники военной контрразведки

В Новоалтайске суд признал виновным 39-летнего жителя Барнаула, который незаконно приобрел огнестрельное оружие, сообщили в МВД Алтайского края.

Уточняется, что оружие и боеприпасы к нему мужчина купил осенью 2023 года. Преступление пресекли сотрудники военной контрразведки.

Впоследствии в отношении барнаульца возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год.

