В Башкирии перевернулся автобус с 40 пассажирами
По предварительным данным, водитель транспорта не справился с управлением и съехал в кювет
27 июля 2025, 21:05, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан
Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан
В Республике Башкортостан автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В аварии могут быть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло в Кигинском районе.
38-летний водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспорт перевернулся.
Информацию о пострадавших уточняют. Известно, что в салоне находилось 40 человек.
На месте происшествия работает Госавтоинспекция и другие экстренные службы.
Комментарии 0