В Башкирии перевернулся автобус с 40 пассажирами

По предварительным данным, водитель транспорта не справился с управлением и съехал в кювет

27 июля 2025, 21:05, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан
Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан

Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан

В Республике Башкортостан автобус с 40 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В аварии могут быть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло в Кигинском районе.

38-летний водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспорт перевернулся. 

Информацию о пострадавших уточняют. Известно, что в салоне находилось 40 человек. 

На месте происшествия работает Госавтоинспекция и другие экстренные службы.

