В Бийске на 104-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны

16 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Петр Щербаков / Фото: администрация Бийска

В Бийске скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Петр Щербаков. Ему было 103 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Щербаков попал на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, участвовал в боях под Ленинградом и Тихвином. Освобождал от фашистов Румынию, Венгрию, Австрию в составе третьего Украинского фронта. Удостоен ордена Красной Звезды и медалей "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов", "За взятие Вены".

После войны 20 лет работал в исправительно-трудовой колонии Локтевского района. В звании майора ушел на пенсию, но продолжал работать инспектором отдела кадров Алтайского научно-исследовательского института химических технологий (АНИИХТ).

Прощание с Петром Щербаковым состоится 18 ноября с 11:00 до 12:00 в похоронном зале "Орфей". Его похоронят на старом Нагорном кладбище.