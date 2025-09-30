В Бийске уже неделю ищут бабушку в серой ветровке и потерей памяти

Пенсионерке требуется медицинская помощь

30 сентября 2025, 14:22, ИА Амител

Источник фото: "СпасАлтай22"

В Бийске пропала 70-летняя Ольга Дергунова. Женщину ищут уже неделю – она ушла из дома 23 сентября и не вернулась.

По информации поискового отряда "СпасАлтай22", пенсионерке требуется медицинская помощь: у нее есть проблемы с памятью. Последний раз ее видели утром на улице Горно-Алтайской, 67.

Из ориентировки известно, что на ней была серая ветровка, черные брюки и сиренево-розовые тапки. Рост женщины – 173 см, телосложение среднее.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дергуновой Ольги Тарасовны, просят позвонить по телефону 8 800 700 56 76 или 112.