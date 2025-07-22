В ближайшие 30 лет в Стамбуле может произойти разрушительное землетрясение

Катаклизм угрожает архитектурным памятникам

22 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Собор Святой Софии в Стамбуле / Фото: Ibrahim Uzun / unsplash.com

В ближайшие 30 лет в Стамбуле с вероятностью 40–60% может произойти разрушительное землетрясение, предупреждают геофизики. Под угрозой – около 40 тысяч исторических зданий, сообщает РБК со ссылкой на WP.

Сложности в сохранении и укреплении памятников усугубляются политическим конфликтом между мэрией, управляемой оппозиционной Народно-республиканской партией, и Партией справедливости и развития президента Эрдогана.

Среди объектов риска – собор Святой Софии. По словам профессора Стамбульского технического университета Огуза Джема Челика, собору необходимы сейсмоизоляторы, но их установка потребует подъема всей конструкции, что дорого и затруднительно из-за правил по охране наследия.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. В результате катаклизма погибло свыше 50,5 тысячи человек и 107 тысяч были ранены, а разрушения затронули 11 провинций. Стихийное бедствие также тяжело поразило Сирию, где жертвами стали 7,2 тысячи человек, еще 14,5 тысячи пострадали.