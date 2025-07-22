В ближайшие 30 лет в Стамбуле может произойти разрушительное землетрясение
Катаклизм угрожает архитектурным памятникам
22 июля 2025, 11:00, ИА Амител
В ближайшие 30 лет в Стамбуле с вероятностью 40–60% может произойти разрушительное землетрясение, предупреждают геофизики. Под угрозой – около 40 тысяч исторических зданий, сообщает РБК со ссылкой на WP.
Сложности в сохранении и укреплении памятников усугубляются политическим конфликтом между мэрией, управляемой оппозиционной Народно-республиканской партией, и Партией справедливости и развития президента Эрдогана.
Среди объектов риска – собор Святой Софии. По словам профессора Стамбульского технического университета Огуза Джема Челика, собору необходимы сейсмоизоляторы, но их установка потребует подъема всей конструкции, что дорого и затруднительно из-за правил по охране наследия.
6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. В результате катаклизма погибло свыше 50,5 тысячи человек и 107 тысяч были ранены, а разрушения затронули 11 провинций. Стихийное бедствие также тяжело поразило Сирию, где жертвами стали 7,2 тысячи человек, еще 14,5 тысячи пострадали.
11:08:30 22-07-2025
Это утверждение справедливо для всех сейсмоопасных районов. Кавказ, Алтай, Байкал, Курилы и в куче других мест могут произойти сильнейшие землетрясения. Может сегодня, а, может, через 100 лет. Эту неопределенность никто не может разрешить.
12:02:21 22-07-2025
Собор Святой Софии - давно уже мечеть. Надругательство над христианскими символами. Нужно ли его сохранять?
12:11:47 22-07-2025
Стамбул помог террористам скинуть Асада.
Поэтому ничего не имею против ухода его под воду или разрушения до тла.
20:36:24 23-07-2025
А может не произойти. Тут как с шахом и ослом. Проходят века, ничего нового. Хоть бы 50 лет написали для собственной безопасности, учитывая, что медицина более точная наука, могут и дожить для ответа за предсказание. Хотя кто вспомнит?