В Барнауле при пожаре погиб 61-летний мужчина

В поселке загорелся частный жилой дом

19 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В барнаульском поселке Борзовая Заимка произошел пожар, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Возгорание случилось утром 18 сентября в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, пламя уже полностью охватило строение и надворные постройки. Для тушения задействовали восемь спасателей, два звена газодымозащитников и три единицы спецтехники. К моменту ликвидации площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

«При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем», – отмечают в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

