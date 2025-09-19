В Барнауле при пожаре погиб 61-летний мужчина
В поселке загорелся частный жилой дом
19 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
В барнаульском поселке Борзовая Заимка произошел пожар, унесший жизнь 61-летнего мужчины. Возгорание случилось утром 18 сентября в частном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, пламя уже полностью охватило строение и надворные постройки. Для тушения задействовали восемь спасателей, два звена газодымозащитников и три единицы спецтехники. К моменту ликвидации площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
«При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем», – отмечают в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября в селе Соколово Зонального района сгорел частный дом площадью около 100 квадратных метров.
12:33:24 19-09-2025
Неосторожное обращение с огнем в сильном алкогольном опьянении?
23:40:36 19-09-2025
ужасная смерть фу