Заключенные в тюрьме расправились с убийцей двухлетней девочки

Во время следствия мужчина не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление

07 ноября 2025, 10:42, ИА Амител

Убийца Кайл Беван / Фото: Dyfed-Powys Police

В тюрьме строгого режима Уэйкфилд в Великобритании был убит осужденный на пожизненный срок преступник Кайл Беван. Как сообщает издание The Nightly, трое заключенных устроили самосуд над 33-летним мужчиной, который в 2020 году забил до смерти двухлетнюю девочку Лолу Джеймс.

По данным следствия, утром сотрудники исправительного учреждения обнаружили Бевана в камере без признаков жизни. Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что к расправе причастны сокамерники осужденного, которых задержали по подозрению в убийстве.

Беван отбывал пожизненный срок с минимальным периодом заключения 28 лет. Суд установил, что во время следствия он не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление, инсценировав несчастный случай – падение ребенка с лестницы.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств гибели заключенного.

