Заключенные в тюрьме расправились с убийцей двухлетней девочки
Во время следствия мужчина не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление
07 ноября 2025, 10:42, ИА Амител
В тюрьме строгого режима Уэйкфилд в Великобритании был убит осужденный на пожизненный срок преступник Кайл Беван. Как сообщает издание The Nightly, трое заключенных устроили самосуд над 33-летним мужчиной, который в 2020 году забил до смерти двухлетнюю девочку Лолу Джеймс.
По данным следствия, утром сотрудники исправительного учреждения обнаружили Бевана в камере без признаков жизни. Полиция графства Уэст-Йоркшир подтвердила, что к расправе причастны сокамерники осужденного, которых задержали по подозрению в убийстве.
Беван отбывал пожизненный срок с минимальным периодом заключения 28 лет. Суд установил, что во время следствия он не проявил раскаяния и пытался скрыть преступление, инсценировав несчастный случай – падение ребенка с лестницы.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств гибели заключенного.
10:50:28 07-11-2025
Так то поделом ему, главное чтобы обвинение не было за уши притянуто и она сама действительно с лестницы не упала, а мужика просто назначили виновным. Такое бывает к сожалению
11:13:00 07-11-2025
Его убийц найдут и накажут?
12:03:22 07-11-2025
Гость (11:13:00 07-11-2025) Его убийц найдут и накажут?...
Они скрылись с места преступления. Полиция опрашивает местное население и расклеивает листовки с ориентировками )))
11:44:43 07-11-2025
УФСИН Великобритании прогнила напрочь, раз такой беспредел твориться в ихних тюрьмах. Начальника тюрьмы - в острог, охрану на переаттестацию и уволить, пусть негров на Темзе гоняют.
12:13:41 07-11-2025
Гость (11:44:43 07-11-2025) УФСИН Великобритании прогнила напрочь, раз такой беспредел т... А у нас, типа, по-другому?