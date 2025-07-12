В центре Барнаула на весь день отключили холодную воду

Под ограничение попала одна жилая многоэтажка и четыре административных здания

12 июля 2025, 09:06, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В центре Барнаула 12 июля на весь день отключили холодную воду из-за плановых работ, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Временные неудобства для жителей продлятся с 09:00 до 17:00. В это время специалисты проведут врезку водопровода по ул. Гоголя, 52.

Холодного водоснабжения в эти часы не будет по адресам:

пр. Социалистический, 22 (многоквартирный жилой дом);

ул. Гоголя, 48, 51, 55, 57 (административные здания);

ул. Пушкина, 58 (бойлер).

Кроме того, на месте работ ограничат проезд по четной стороне ул. Гоголя.