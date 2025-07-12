В центре Барнаула на весь день отключили холодную воду
Под ограничение попала одна жилая многоэтажка и четыре административных здания
12 июля 2025, 09:06, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В центре Барнаула 12 июля на весь день отключили холодную воду из-за плановых работ, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Временные неудобства для жителей продлятся с 09:00 до 17:00. В это время специалисты проведут врезку водопровода по ул. Гоголя, 52.
Холодного водоснабжения в эти часы не будет по адресам:
- пр. Социалистический, 22 (многоквартирный жилой дом);
- ул. Гоголя, 48, 51, 55, 57 (административные здания);
- ул. Пушкина, 58 (бойлер).
Кроме того, на месте работ ограничат проезд по четной стороне ул. Гоголя.
09:50:56 12-07-2025
Это по вашему центр города?))
11:55:48 12-07-2025
Гость (09:50:56 12-07-2025) Это по вашему центр города?))... ну нет, твоя дыра мира центр города