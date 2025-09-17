В центре Барнаула несколько домов остались без воды из-за повреждения водопровода

Подачу воды планируется восстановить до 06:00 18 сентября

17 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

17 сентября в центре Барнаула произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм на улице Партизанской, 245. В связи с аварией холодное водоснабжение временно отключено в ряде многоквартирных и частных домов, а также административных зданиях. Специалисты "Росводоканала" оперативно приступили к ремонтным работам.

Отключение затронуло следующие адреса:

многоквартирные дома – ул. Кутузова, 16г, 16б, 18д; ул. Анатолия, 304 (строящийся дом);

частный сектор – ул. Пролетарская, 307; ул. Партизанская, 260, 262, 264;

административные здания – ул. Кутузова, 2в, 8а, 10а, 12а; ул. Интернациональная, 314, 314а, 316, 320а.

Подачу воды планируется восстановить до 06:00 18 сентября. Жители могут уточнить информацию и оставить заявку на подвоз воды по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.