В центре Барнаула несколько домов остались без воды из-за повреждения водопровода
Подачу воды планируется восстановить до 06:00 18 сентября
17 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
17 сентября в центре Барнаула произошло повреждение водопровода диаметром 600 мм на улице Партизанской, 245. В связи с аварией холодное водоснабжение временно отключено в ряде многоквартирных и частных домов, а также административных зданиях. Специалисты "Росводоканала" оперативно приступили к ремонтным работам.
Отключение затронуло следующие адреса:
-
многоквартирные дома – ул. Кутузова, 16г, 16б, 18д; ул. Анатолия, 304 (строящийся дом);
-
частный сектор – ул. Пролетарская, 307; ул. Партизанская, 260, 262, 264;
-
административные здания – ул. Кутузова, 2в, 8а, 10а, 12а; ул. Интернациональная, 314, 314а, 316, 320а.
Подачу воды планируется восстановить до 06:00 18 сентября. Жители могут уточнить информацию и оставить заявку на подвоз воды по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.
16:54:47 17-09-2025
Опять в центре? Это же в лесу практически. В каком центре-то?
16:59:00 17-09-2025
Гость (16:54:47 17-09-2025) Опять в центре? Это же в лесу практически. В каком центре-то... Район Центральный, значит в центре.
17:05:30 17-09-2025
Гость (16:59:00 17-09-2025) Район Центральный, значит в центре.... А районо Октябрьский - значит в октябре?
18:41:28 17-09-2025
Гость (17:05:30 17-09-2025) А районо Октябрьский - значит в октябре?... индустриальный - в индуссии?