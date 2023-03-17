В диалоге. Что застройщик квартала на Горе пообещал жителям соседних домов

Представители компании рассказали о будущей стройке и ответили на все вопросы

17 марта 2023, 13:44, ИА Амител

Проект квартала / Фото: "Мой Дом"

Строительная компания "Мой Дом", которая отправила на повторные обсуждения проект квартала на Змеиногорском тракте в Барнауле, провела встречу с жителями соседних многоэтажек. Ранее люди выступили против возведения домов в лесном массиве. Застройщик разъяснил горожанам, как будет проводить работы (бережно и аккуратно по отношению к лесу), почему компании важно сохранить и улучшить зелёную зону и что "Мой Дом" обязуется сделать в рамках благоустройства. В результате между жителями и застройщиком было достигнуто соглашение.

Тихо и аккуратно

Зелёный квартал запроектирован на Змеиногорском тракте через дорогу от лыжной базы "Динамо". Сейчас на участке площадью 1,2 га растёт лес: 67 хвойных и лиственных деревьев. По соседству с зелёной зоной находятся несколько ЖК.

Жители этих домов в январе 2023 года на общественных слушаниях выступили против строительства квартала (планируется возвести пять девятиэтажных домов). Горожане переживают за лес. Чтобы развеять их опасения, представители компании "Мой Дом" встретились с инициативной группой жителей.

Застройщик рассказал, что спроектировал дома на тех участках квартала, где практически нет хвойных и лиственных деревьев. Поэтому почти все многолетние ценные растения будут сохранены.

Кроме того, на встрече договорились, что застройщик будет производить компенсационные посадки на территории близлежащих домов своими силами и за свой счёт. Забивать сваи на участке не будут: дома спроектированы на плиточном фундаменте, который зальют практически бесшумно.

Встреча с инициативной группой жителей / Фото: предоставлено компанией "Мой Дом"

Укрепление оврага – ещё одна важная работа, которую намерен провести застройщик. Сейчас из-за особенностей рельефа перепад высот на участке составляет около десяти метров. Компания решила разместить дома в этом овраге, использовав рельеф как часть комплекса. Так получится сберечь вековые деревья от вырубки. Застройщик планирует частично выровнять грунт и пересыпать его в овраг. Это позволит не завозить землю на участок, сохраняя на территории и ближайших дорогах чистоту.

Всегда открыты

При этом все проблемы, которые в теории могут возникнуть во время строительства, "Мой Дом" обязуется немедленно решать. В компании отмечают, что открыты и готовы к диалогу. В результате все договорённости, к которым пришли на собрании, занесены в соглашение.

"Мы очень рассчитываем на понимание и поддержку от жителей. Со своей стороны постарались провести максимально информативную встречу и донести до людей, что они могут быть спокойны за сохранность леса: компания не будет его уничтожать, а, напротив, сохранит и улучшит. Мы надеемся, что люди нас услышали, ведь в зелёном квартале будет много полезного. Если же у людей возникнут вопросы, мы готовы на них сразу ответить", – рассказал amic.ru директор компании "Мой Дом" Павел Князев.

Сейчас застройщик с проектом зелёного квартала вышел на повторные общественные обсуждения и надеется, что в этот раз жители, получив всю информацию, не будут препятствовать стройке. Тем более что компания предоставит жителям соседних домов письменные обязательства, в которых зафиксирует реализацию проекта с учётом их предложений и замечаний. Протокол о намерениях уже находится на стадии согласования с инициативной группой жильцов.