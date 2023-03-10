Компания обязуется сохранить практически все деревья на участке и благоустроить территорию

10 марта 2023, 13:49, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqmumPBx

Квартал "Вышка" / Фото: "Мой Дом"

Строительная компания "Мой Дом", которая планирует возвести на барнаульской Горе квартал из пяти домов, намерена повторно вынести проект на общественные обсуждения. Ранее жильцы ближайших многоэтажек воспротивились строительству микрорайона: они опасались, что во время работ может пострадать растущий на участке лес. Однако девелопер настаивает на своей позиции и готов её многократно пояснять: компания сохранит 99% деревьев на участке и сделает общественное пространство, которое будет полезно жителям ближайших домов.

Встроить в среду

Сохранение существующего зелёного массива, его благоустройство и облагораживание – главная задача, которая стоит перед компанией. Эту миссию и идею застройщик намерен донести до всех жителей многоэтажных домов, которые расположены по соседству с участком.

На территории площадью 1,2 га сейчас растёт 67 хвойных и лиственных деревьев. Зелёная зона не облагорожена и не используется как полноценная территория отдыха: много сухостоя, валежника, непроходимые заросли.

Состояние участка / Фото: 'Мой Дом'

При разработке проекта и инвестор, и архитекторы были едины в одном: "посадить" дома на площадке нужно таким образом, чтобы максимально сберечь многолетние растения.

Поэтому строительство пяти девятиэтажек затронет всего несколько деревьев. Остальные будут максимально оберегать от различных воздействий.

Также застройщик намерен сохранить существующую аллею и сделать её главным элементом квартала. А часть лиственных деревьев, которые станут "кандидатами" на пересадку, готов передать на благоустройство города и соседнего участка.

Кстати, эту идею на круглом столе, который компания "Мой Дом" организовала в конце ноября 2022 года, поддержали и барнаульские общественники. Управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что строительные компании краевой столицы практически не занимаются пересадкой и сохранением деревьев. А зря.

Депутат Барнаульской гордумы, член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников считает, что опыт компании "Мой Дом" должны перенять и другие девелоперы города.

"Не рубить деревья – это та мысль, которую надо всем застройщикам нести. Экономически выгодно их не рубить, а встраивать в среду. Почему-то не все это понимают", – отметил он.

Квартал 'Вышка' / Фото: 'Мой Дом'

Место притяжения

Директор компании "Мой Дом" Павел Князев сообщил amic.ru, что они намеренно выбрали участок с растительностью, чтобы вписать её в инфраструктуру проекта. Покупать землю, чтобы спилить столетние сосны, – было бы глупо и безрассудно.

"Территория на Змеиногорском тракте уникальна тем, что там много растительности. Поэтому мы планируем застроить всего 21% участка – это утверждённый законодательством минимум. На площадке есть овраг, и перепад высоты составляет около десяти метров. Мы решили разместить дома в этом овраге, использовав рельеф как часть комплекса. Так получится сберечь вековые деревья от вырубки", – пояснил он.

Особенность запроектированного объекта ещё и в том, что в нём будет уделено большое внимание социально-общественным пространствам: в домах будет частный детский сад, верёвочный парк для детей, бассейн, ресторан, магазин у дома. Пользоваться этими объектами смогут и жители ближайших домов. С такой позицией застройщик намерен выйти на повторные обсуждения проекта.

Будущая аллея в квартале 'Вышка' / Фото: 'Мой Дом'

"Когда на общественных обсуждениях люди просили не разрешать строительство домов, мало кто задумывался, какую пользу это принесёт. Сейчас в лесном массиве мало кто гуляет и проводит время: не позволяет неудовлетворительное состояние территории. После благоустройства это станет отличным местом отдыха", – отметил Павел Князев.

Напомним, что первые слушания, где обсуждали перспективу застройки квартала, прошли с конца декабря 2022 года по конец января 2023-го. Участие приняли 35 жильцов ближайших домов. Они единогласно выступили против смены назначения земли и строительства домов. Люди посчитали недопустимым вырубку реликтового леса.

Застройщик Зелёного квартала – ООО "СЗ "Вышка"

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