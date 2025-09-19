НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге две легковушки столкнулись прямо перед проезжающим VIP-кортежем

Машины врезались на перекрестке, а через несколько секунд промчались черные авто в сопровождении полиции

19 сентября 2025, 17:51, ИА Амител

Авария/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
В самом сердце Екатеринбурга, прямо перед элитным кортежем, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Запись инцидента была обнародована местным порталом E1.ru.

На кадрах запечатлено, как поврежденные автомобили отбросило к тротуару.

Кроссовер двигался в прямом направлении по проспекту Ленина, при этом для него горел разрешающий сигнал светофора. Renault совершал поворот налево с улицы Бажова.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Авария произошла в непосредственной близости от VIP-кортежа, следовавшего по проспекту Ленина. Автомобили премиум-класса проехали мимо места столкновения всего через несколько мгновений. Информация о том, кто находился в кортеже, отсутствует.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:46:09 20-09-2025

Уроды пролетели и даже не остановились.

  0 Нравится
Ответить
