В Екатеринбурге две легковушки столкнулись прямо перед проезжающим VIP-кортежем
Машины врезались на перекрестке, а через несколько секунд промчались черные авто в сопровождении полиции
19 сентября 2025, 17:51, ИА Амител
В самом сердце Екатеринбурга, прямо перед элитным кортежем, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Запись инцидента была обнародована местным порталом E1.ru.
На кадрах запечатлено, как поврежденные автомобили отбросило к тротуару.
Кроссовер двигался в прямом направлении по проспекту Ленина, при этом для него горел разрешающий сигнал светофора. Renault совершал поворот налево с улицы Бажова.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Авария произошла в непосредственной близости от VIP-кортежа, следовавшего по проспекту Ленина. Автомобили премиум-класса проехали мимо места столкновения всего через несколько мгновений. Информация о том, кто находился в кортеже, отсутствует.
13:46:09 20-09-2025
Уроды пролетели и даже не остановились.