В Екатеринбурге две легковушки столкнулись прямо перед проезжающим VIP-кортежем

Машины врезались на перекрестке, а через несколько секунд промчались черные авто в сопровождении полиции

19 сентября 2025, 17:51, ИА Амител

Авария/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

В самом сердце Екатеринбурга, прямо перед элитным кортежем, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Запись инцидента была обнародована местным порталом E1.ru.

На кадрах запечатлено, как поврежденные автомобили отбросило к тротуару.

Кроссовер двигался в прямом направлении по проспекту Ленина, при этом для него горел разрешающий сигнал светофора. Renault совершал поворот налево с улицы Бажова.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Авария произошла в непосредственной близости от VIP-кортежа, следовавшего по проспекту Ленина. Автомобили премиум-класса проехали мимо места столкновения всего через несколько мгновений. Информация о том, кто находился в кортеже, отсутствует.