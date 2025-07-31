На Алтае за 300 млн рублей продается "старинная и простаивающая" турбаза

Комплекс находится на реконструкции

31 июля 2025, 14:46, ИА Амител

"Стик-тревел" в Алтайском крае / Фото: avito.ru

В Алтайском крае выставили на торги туристический спортивно-оздоровительный комплекс "Стик-тревел", сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объявление о продаже появилось на "Авито", стоимость объекта - 300 млн рублей. Туристический спортивно-оздоровительный комплекс зарегистрирован в 2002 году.

«Продается старинная турбаза, которая простаивает уже год», - отмечает издание.

Находится комплекс в березовом лесу в предгорьях Алтая на берегу протоки Катуни. На территории есть четыре корпуса из кедра, коттедж, бунгало, ночной клуб, бар, рестораны европейской и японской кухни, кафе. Из другой инфраструктуры - конференц-зал, СПА, два бассейна. Вместимость корпусов - около 280 отдыхающих одновременно.

На сайте trackt.ru сообщается, что комплекс находится на реконструкции до 2026 года. Сайты и социальные сети проекта не работают.