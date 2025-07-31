На Алтае за 300 млн рублей продается "старинная и простаивающая" турбаза
Комплекс находится на реконструкции
31 июля 2025, 14:46, ИА Амител
В Алтайском крае выставили на торги туристический спортивно-оздоровительный комплекс "Стик-тревел", сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Объявление о продаже появилось на "Авито", стоимость объекта - 300 млн рублей. Туристический спортивно-оздоровительный комплекс зарегистрирован в 2002 году.
«Продается старинная турбаза, которая простаивает уже год», - отмечает издание.
Находится комплекс в березовом лесу в предгорьях Алтая на берегу протоки Катуни. На территории есть четыре корпуса из кедра, коттедж, бунгало, ночной клуб, бар, рестораны европейской и японской кухни, кафе. Из другой инфраструктуры - конференц-зал, СПА, два бассейна. Вместимость корпусов - около 280 отдыхающих одновременно.
На сайте trackt.ru сообщается, что комплекс находится на реконструкции до 2026 года. Сайты и социальные сети проекта не работают.
15:44:51 31-07-2025
Вообще то это Алтайский край
15:58:01 31-07-2025
Екх (15:44:51 31-07-2025) Вообще то это Алтайский край... Географ глобус пропил. Ты им ещё расскажи что озеро Ая это тоже Алтайский край.
А вот сухая яма "Алтайской долины" это как раз инвестиционный проект Республики Алтай. Деньги миллиарды освоили - а озера так и нет.
15:58:49 31-07-2025
Екх (15:44:51 31-07-2025) Вообще то это Алтайский край... Вообще то, там написано "в горном Алтае"
Такого региона в РФ нет)
18:09:59 31-07-2025
Гость (15:58:49 31-07-2025) Вообще то, там написано "в горном Алтае"Такого региона в... А где написано горный алтай? Смог найти только это - Распoлaгaетcя в пpедгopьях Алтaя.
Еа авито конкретный адрес - Алтайский край, село Ая...
22:48:08 31-07-2025
Нолик уберите. Может кто и заинтересуется.