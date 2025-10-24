В Госавтоинспекции назвали понедельник и четверг самыми аварийными днями в Барнауле

Самыми аварийными участками города признаны проспект Ленина, улица Малахова и Власихинская

24 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Автомобиль ГАИ в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Алтайского края назвала самые аварийные дни и улицы города Барнаула. По статистике, за девять месяцев 2025 года в Барнауле произошло 492 дорожно-транспортных происшествия.

Наибольшее количество аварий приходится на понедельник и четверг, особенно с 15:00 до 18:00 часов. В это время водители чаще всего нарушают правила: не соблюдают очередность проезда, выезжают на встречную полосу, совершают опасные перестроения и не держат дистанцию.

Самыми аварийными участками города признаны проспект Ленина, улица Малахова и Власихинская – именно здесь зафиксировано больше всего столкновений и наездов за этот год.

