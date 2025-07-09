В Госдуме объяснили, почему в России не появится надбавка к пенсии с 70 лет

Выплата появилась не из-за возраста, а из-за статуса инвалидности

09 июля 2025, 16:47, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

С большой долей вероятности законопроект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет не будет принят. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил пересмотреть возрастной порог для надбавок к страховой пенсии по старости. Он предлагает ввести более гибкую, поэтапную систему поддержки пожилых граждан. Согласно документу, с 70 лет надбавка должна увеличиваться на 100%, с 80 лет, а также для инвалидов первой группы – на 200%, а с 90 лет – на 300%.

"Я, к сожалению, не уверена, что этот законопроект будет принять, потому что правовая природа данной нормы совершенно иная. То есть изначально у нас действовала норма в российском законодательстве, по которой гражданам при наступлении инвалидности первой группы, в том числе при наступлении 80-летнего возраста и подтвержденной инвалидности первой группы, предусматривалось увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это только для получателя страховой пенсии, поскольку только страховая пенсия по инвалидности по старости включает фиксированную выплату. Поэтому ранее многие граждане при достижении 80-летнего возраста были вынуждены обращаться в соответствующие медицинские комиссии для получения инвалидности. Это была формальность, но тем не менее она была обязательной", – отметила Бессараб.

По ее словам, медицинские комиссии просто по факту наступления 80-летнего возраста уже отмечали наступление инвалидности первой группы. Но для того чтобы избавить людей от этого избыточного бюрократизма, больше гражданам не нужно подтверждать свою инвалидность первой группы.