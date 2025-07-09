В Госдуме объяснили, почему в России не появится надбавка к пенсии с 70 лет
Выплата появилась не из-за возраста, а из-за статуса инвалидности
09 июля 2025, 16:47, ИА Амител
С большой долей вероятности законопроект о выплате россиянам надбавки к пенсии с 70 лет не будет принят. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее депутат Ярослав Нилов предложил пересмотреть возрастной порог для надбавок к страховой пенсии по старости. Он предлагает ввести более гибкую, поэтапную систему поддержки пожилых граждан. Согласно документу, с 70 лет надбавка должна увеличиваться на 100%, с 80 лет, а также для инвалидов первой группы – на 200%, а с 90 лет – на 300%.
"Я, к сожалению, не уверена, что этот законопроект будет принять, потому что правовая природа данной нормы совершенно иная. То есть изначально у нас действовала норма в российском законодательстве, по которой гражданам при наступлении инвалидности первой группы, в том числе при наступлении 80-летнего возраста и подтвержденной инвалидности первой группы, предусматривалось увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это только для получателя страховой пенсии, поскольку только страховая пенсия по инвалидности по старости включает фиксированную выплату. Поэтому ранее многие граждане при достижении 80-летнего возраста были вынуждены обращаться в соответствующие медицинские комиссии для получения инвалидности. Это была формальность, но тем не менее она была обязательной", – отметила Бессараб.
По ее словам, медицинские комиссии просто по факту наступления 80-летнего возраста уже отмечали наступление инвалидности первой группы. Но для того чтобы избавить людей от этого избыточного бюрократизма, больше гражданам не нужно подтверждать свою инвалидность первой группы.
16:57:07 09-07-2025
Что-то опасаюсь я этих разговоров про 70 лет. Как бы с 65 до 70 не подняли кое-что...
Кроме Москвабада, как обычно, они другое государство...
16:57:11 09-07-2025
Боже, какой бред несёт эта Бессараб про установление инвалидности в СССР всем 80-летним пенсионерам.
18:08:13 09-07-2025
Какой бред несёт. Да просто ставят на выживаемость пенсионеров. Дай Бог ей здоровья за всё принятые решения для пенсионеров она всегда против предлагаемых вариантов, чтобы хоть немного улучшилось положение пенсионеров.
18:47:10 09-07-2025
На пенсионный возраст намекают?
Уж не повысить ли предполагают?
09:33:35 10-07-2025
Всё кичатся нашей "передовой" социальной политикой.Провернули аферу с повышением пенсионного возраста на основе бессовестной лжи.Якобы стали жить хорошо и повысилась средняя продолжительность жизни.Во Франции и то повысили всего на два года,стало 62 года.Мы как то можем сравниться по уровню жизни с ними ?Теперь наш гражданин должен отработать как минимум 45 лет ,чтобы пойти на пенсию.А за это время сколько с него вычтут миллионов пенсионных отчислений?Успеет он ими воспользоваться после выхода на пенсию?Тем более что пенсии мизерные.Так что предложение об увеличении надбавки с 70 лет ,вполне обосновано.И не то что надбавки,а надо радикально пересматривать саму пенсионную систему,так как она имеет откровенный грабительский характер.
23:45:45 10-07-2025
Афиноген,офигеть ,какой ты гений.Всё верно.