Один из крупнейших аниме-сайтов был заблокирован Роскомнадзором

Как сообщили представители регулятора, на сайте содержалась информация, запрещенная к распространению в РФ

25 октября 2025, 20:05, ИА Амител

Аниме, мультфильм / Фото: "Кинопоиск"

Роскомнадзор ограничил доступ к популярной платформе MyAnimeList, содержащей обширную базу данных об аниме и манге, отмечено в реестре доменных имен, заблокированных в России. Ограничение вступило в силу 22 октября 2025 года, ссылаясь на федеральный закон № 148, регулирующий защиту информации.

MyAnimeList – это японский веб-сайт и социальная сеть, где пользователи могут вести учет просмотренных аниме и прочитанной манги, публиковать обзоры и взаимодействовать с другими фанатами. По оценкам DNS Group, в 2022 году число активных пользователей платформы достигало 18 миллионов из 200 стран.

В конце 2024 года руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что Роскомнадзор заблокировал ряд аниме-порталов в связи с распространением ЛГБТ-пропаганды* (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации). 4 декабря был ограничен доступ к ресурсу jut.su, где были представлены такие произведения, как "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие.