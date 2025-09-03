НОВОСТИПолитика

В Госдуме планируют вернуть пиво на стадионы

Такой запрет действует с 1 января 2005 года

03 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуме в период осенней сессии планируют обсудить возможность возобновления продажи пива на стадионах, рассказал ТАСС глава комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Ранее сообщалось, что ограничение могут снять в 2025 году.

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Peter Glaser

Массово развивать детский футбол в России планируют при помощи пива

В Госдуме возобновили работу над законопроектом, разрешающим продажу "пенного" во время футбольных матчей
Спорт Госдума инициативы алкоголь

Комментарии 8

Алексей
Алексей

16:02:26 03-09-2025

А зачем его снимать?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:06:51 03-09-2025

Правильно. Смотреть на российский футбол, на трезвые глаза, уже невозможно.

  Нравится
Ответить
Мусик
Мусик

16:50:27 03-09-2025

Гость (16:06:51 03-09-2025) Правильно. Смотреть на российский футбол, на трезвые глаза, ... сморите лапту.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:01:43 03-09-2025

Класс! Можно будет напиться и подраться!!

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:42:50 03-09-2025

Дадцать лет как в КНДР, капец!!!

  Нравится
Ответить
Пузырек
Пузырек

21:39:03 03-09-2025

Неадеквата под пивом ни разу не видел. Водку нельзя, а пиво почему и нет?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:25:01 04-09-2025

В Европе на стадионах и пиво продают, и покрепче. Никто не напивается. Во-первых ценник негуманный - сильно не разгуляешься. Во-вторых, обычно пиво пьют чтобы жажду утолить, но не водой. Литрами пиво поглощают только люди сознательно планирующие насинячиться в сопли. К тому же в ватерклозет замучаешься бегать - какой тут футбол смотреть.

  Нравится
Ответить
гость
гость

08:43:31 04-09-2025

явно кто-то лоббирует пивной бизнес. Есть такие в Госдуме? Стыдно за таких депутатов, спаивающих население.

  Нравится
Ответить
