В Госдуме планируют вернуть пиво на стадионы
Такой запрет действует с 1 января 2005 года
03 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
В Госдуме в период осенней сессии планируют обсудить возможность возобновления продажи пива на стадионах, рассказал ТАСС глава комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул парламентарий.
Напомним, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Ранее сообщалось, что ограничение могут снять в 2025 году.
16:02:26 03-09-2025
А зачем его снимать?
16:06:51 03-09-2025
Правильно. Смотреть на российский футбол, на трезвые глаза, уже невозможно.
16:50:27 03-09-2025
Гость (16:06:51 03-09-2025) Правильно. Смотреть на российский футбол, на трезвые глаза, ... сморите лапту.
17:01:43 03-09-2025
Класс! Можно будет напиться и подраться!!
17:42:50 03-09-2025
Дадцать лет как в КНДР, капец!!!
21:39:03 03-09-2025
Неадеквата под пивом ни разу не видел. Водку нельзя, а пиво почему и нет?
07:25:01 04-09-2025
В Европе на стадионах и пиво продают, и покрепче. Никто не напивается. Во-первых ценник негуманный - сильно не разгуляешься. Во-вторых, обычно пиво пьют чтобы жажду утолить, но не водой. Литрами пиво поглощают только люди сознательно планирующие насинячиться в сопли. К тому же в ватерклозет замучаешься бегать - какой тут футбол смотреть.
08:43:31 04-09-2025
явно кто-то лоббирует пивной бизнес. Есть такие в Госдуме? Стыдно за таких депутатов, спаивающих население.