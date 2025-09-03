В Госдуме планируют вернуть пиво на стадионы

Такой запрет действует с 1 января 2005 года

03 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуме в период осенней сессии планируют обсудить возможность возобновления продажи пива на стадионах, рассказал ТАСС глава комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Ранее сообщалось, что ограничение могут снять в 2025 году.