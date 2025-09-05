В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Граждане должны платить за интенсивность использования автомобиля, а не за факт владения им

05 сентября 2025, 12:57, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил изменить систему налогообложения для автомобилистов.

В интервью ТАСС он заявил, что платить граждане должны не за сам факт владения машиной, а за то, насколько активно они ее используют.

По мнению политика, нынешняя модель транспортного налога несправедлива, так как он начисляется исходя из мощности двигателя, хотя реальная стоимость автомобиля ежегодно снижается.

«В итоге одинаковую сумму вынуждены платить и те, кто целый день проводит за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», – отметил депутат.

