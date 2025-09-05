В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Граждане должны платить за интенсивность использования автомобиля, а не за факт владения им
05 сентября 2025, 12:57, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил изменить систему налогообложения для автомобилистов.
В интервью ТАСС он заявил, что платить граждане должны не за сам факт владения машиной, а за то, насколько активно они ее используют.
По мнению политика, нынешняя модель транспортного налога несправедлива, так как он начисляется исходя из мощности двигателя, хотя реальная стоимость автомобиля ежегодно снижается.
«В итоге одинаковую сумму вынуждены платить и те, кто целый день проводит за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», – отметил депутат.
Ранее сообщалось, что Алтайское Заксобрание более чем в три раза увеличило налог за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.
13:03:13 05-09-2025
Ну, ну, уже отменяли когда акциз на бензин подняли. В итоге и налог остался и бензин подорожал.
13:12:20 05-09-2025
Давно пора, но что-то я сомневаюсь, что кто-то расстанется с доходом.
13:12:35 05-09-2025
можно сдавать в госуслуги ежегодный пробег. через Макс.
а лучше ежедневный
13:14:15 05-09-2025
Очередная брехня Миронова.
Впрочем, как там дела у Тиграна?
13:30:13 05-09-2025
Можно просто внедрить этот налог в стоимость бензина. Где-то так делали уже
13:51:01 05-09-2025
Гость (13:30:13 05-09-2025) Можно просто внедрить этот налог в стоимость бензина. Где-то... У НАС это уже сделали, но просто забыли убрать сам налог.
13:40:27 05-09-2025
на мотив песенки про Буратино.
По!
парам- парам -пам
Пу!
парам- парам -пам
Ли!
парам- парам -пам
ЗМ!
13:52:57 05-09-2025
этого не будет НИКОГДА!
18:14:10 05-09-2025
Нам опять пообещают, а потом скажут: " НАДУЛИ"
21:44:24 05-09-2025
Когда делать нечего...
23:11:14 05-09-2025
Ну уберут, но придумают куда другое воткнуть.
А про интенсивность тут да. Есть топливо, в нём куча налогов. Чем больше ездишь, тем больше потребляешь топлива вместе с налогами.