НОВОСТИЭкономика

В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Граждане должны платить за интенсивность использования автомобиля, а не за факт владения им

05 сентября 2025, 12:57, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил изменить систему налогообложения для автомобилистов.

В интервью ТАСС он заявил, что платить граждане должны не за сам факт владения машиной, а за то, насколько активно они ее используют.

По мнению политика, нынешняя модель транспортного налога несправедлива, так как он начисляется исходя из мощности двигателя, хотя реальная стоимость автомобиля ежегодно снижается.

«В итоге одинаковую сумму вынуждены платить и те, кто целый день проводит за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Алтайское Заксобрание более чем в три раза увеличило налог за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.

Москва / Фото: Astemir Almov / unsplash.com

Жителей мегаполисов захотели обложить налогом

Авторы инициативы считают, что такая мера не окажет существенного влияния на жизнь горожан
НОВОСТИОбщество

Госдума налоги

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:03:13 05-09-2025

Ну, ну, уже отменяли когда акциз на бензин подняли. В итоге и налог остался и бензин подорожал.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:20 05-09-2025

Давно пора, но что-то я сомневаюсь, что кто-то расстанется с доходом.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:12:35 05-09-2025

можно сдавать в госуслуги ежегодный пробег. через Макс.
а лучше ежедневный

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:15 05-09-2025

Очередная брехня Миронова.

Впрочем, как там дела у Тиграна?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:13 05-09-2025

Можно просто внедрить этот налог в стоимость бензина. Где-то так делали уже

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:01 05-09-2025

Гость (13:30:13 05-09-2025) Можно просто внедрить этот налог в стоимость бензина. Где-то... У НАС это уже сделали, но просто забыли убрать сам налог.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:27 05-09-2025

на мотив песенки про Буратино.
По!
парам- парам -пам
Пу!
парам- парам -пам
Ли!
парам- парам -пам
ЗМ!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:57 05-09-2025

этого не будет НИКОГДА!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:10 05-09-2025

Нам опять пообещают, а потом скажут: " НАДУЛИ"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:24 05-09-2025

Когда делать нечего...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:14 05-09-2025

Ну уберут, но придумают куда другое воткнуть.
А про интенсивность тут да. Есть топливо, в нём куча налогов. Чем больше ездишь, тем больше потребляешь топлива вместе с налогами.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров