В Госдуме предложили создать службу сопровождения для отцов-одиночек

01 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать в России службу сопровождения для отцов-одиночек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, сегодня в стране более миллиона мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, однако для них не предусмотрены специальные меры поддержки.

Слуцкий отметил, что новая служба сопровождения отцовства должна оказывать юридическую помощь в оформлении документов и получении положенных льгот, а также помогать в решении бытовых и психологических проблем.

По его мнению, такая инициатива станет серьезным подспорьем для отцов, которые в одиночку несут ответственность за воспитание детей.