В Госдуме предложили создать службу сопровождения для отцов-одиночек
В настоящее время в стране насчитывается более миллиона отцов-одиночек
01 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать в России службу сопровождения для отцов-одиночек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, сегодня в стране более миллиона мужчин, самостоятельно воспитывающих детей, однако для них не предусмотрены специальные меры поддержки.
Слуцкий отметил, что новая служба сопровождения отцовства должна оказывать юридическую помощь в оформлении документов и получении положенных льгот, а также помогать в решении бытовых и психологических проблем.
По его мнению, такая инициатива станет серьезным подспорьем для отцов, которые в одиночку несут ответственность за воспитание детей.
15:09:11 01-10-2025
так их уже вагон этих служб. куда еще то?? идиотизм