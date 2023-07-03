В Госдуме предложили учить детей международному сигналу о помощи

Подать его можно согнув одновременно несколько раз четыре пальца одной руки при постоянно согнутом большом пальце

03 июля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото из открытых источников

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил учить детей тому, как правильно показывать жест – сигнал о помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Подать сигнал можно согнув одновременно несколько раз четыре пальца одной руки при постоянно согнутом большом пальце. Депутаты обратили на это внимание после того как такой жест показала девочка в эфире федерального канала.

"Предлагаю придать этому знаку федеральный статус, рассказывать о нем в социальной рекламе, в том числе для взрослой аудитории. И включить его в образовательные программы, начиная с детского сада", – сказал Чернышов.