Мошенники обманывают родителей школьников, предлагая выпускные "под ключ"
Аферисты берут предоплату от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, после чего блокируют чаты и исчезают
28 мая 2026, 07:46, ИА Амител
Роскачество предупреждает о новой волне мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать выпускной "под ключ" со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают, сообщили РИА Новости в организации.
Объявления о дешевых выпускных появляются в закрытых чатах и тематических группах. Родителям обещают полный пакет услуг: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу. Не желая упустить "уникальную возможность", родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.
Мошенники давят на срочность: ограниченные сроки скидок и требования предоплаты не оставляют времени на раздумья. Как только деньги поступают, аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Вернуть средства практически невозможно.
Чтобы не попасть на уловку, эксперты рекомендуют проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты организаторов.
«Ежегодно в преддверии выпускных мы фиксируем всплеск мошеннических схем, ориентированных на родителей и выпускников. В прошлом году злоумышленники активно крали аккаунты на "Госуслугах" под видом продажи ответов на ЕГЭ, а в этом году сместили фокус на организацию праздников», — прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
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