Мошенники обманывают родителей школьников, предлагая выпускные "под ключ"

Аферисты берут предоплату от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, после чего блокируют чаты и исчезают

28 мая 2026, 07:46, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Роскачество предупреждает о новой волне мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать выпускной "под ключ" со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают, сообщили РИА Новости в организации.

Объявления о дешевых выпускных появляются в закрытых чатах и тематических группах. Родителям обещают полный пакет услуг: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу. Не желая упустить "уникальную возможность", родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Мошенники давят на срочность: ограниченные сроки скидок и требования предоплаты не оставляют времени на раздумья. Как только деньги поступают, аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления. Вернуть средства практически невозможно.

Чтобы не попасть на уловку, эксперты рекомендуют проверять площадку, где планируется мероприятие, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты организаторов.