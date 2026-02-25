В Госдуме заявили, что Telegram могут признать экстремистским уже через месяц

У платформы есть возможность избежать жестких мер, если сервис в краткие сроки выполнит ряд условий

25 февраля 2026, 09:43, ИА Амител

Блокировки / Telegram

В Государственной Думе допустили, что в перспективе ближайших полутора месяцев может быть запущена процедура признания мессенджера Telegram экстремистской организацией. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов, пишет РИА Новости.

По его словам, подобный сценарий возможен в случае, если ФСБ сочтет, что платформа не исполняет требования российского законодательства. При этом депутат подчеркнул, что у Telegram есть возможность избежать жестких мер, если сервис в краткие сроки выполнит ряд условий.

Речь идет об открытии официального юридического лица на территории России, локализации хранения и обработки персональных данных пользователей, уплате налогов в российский бюджет, оперативной блокировке запрещенного контента, а также о налаживании полноценного взаимодействия с государственными органами, включая Роскомнадзор и ФСБ, в том числе в части исполнения законных запросов.

Свинцов отметил, что с технической точки зрения реализация этих требований возможна в течение одного–полутора месяцев. В противном случае силовые структуры могут инициировать соответствующую правовую процедуру.

При этом парламентарий уточнил, что до 1 апреля введение блокировок не планируется. Он также обратил внимание на то, что за последнюю неделю администрация платформы удалила свыше 230 тысяч каналов и других единиц контента, признанных запрещенными.

Отдельно было подчеркнуто, что пользователям платной подписки Telegram Premium опасаться последствий не стоит: их не будут приравнивать к участникам экстремистской деятельности, а ранее совершенные платежи сохранят законный статус.

