В Госдуме заявили, что Telegram могут признать экстремистским уже через месяц
У платформы есть возможность избежать жестких мер, если сервис в краткие сроки выполнит ряд условий
25 февраля 2026, 09:43, ИА Амител
В Государственной Думе допустили, что в перспективе ближайших полутора месяцев может быть запущена процедура признания мессенджера Telegram экстремистской организацией. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов, пишет РИА Новости.
По его словам, подобный сценарий возможен в случае, если ФСБ сочтет, что платформа не исполняет требования российского законодательства. При этом депутат подчеркнул, что у Telegram есть возможность избежать жестких мер, если сервис в краткие сроки выполнит ряд условий.
Речь идет об открытии официального юридического лица на территории России, локализации хранения и обработки персональных данных пользователей, уплате налогов в российский бюджет, оперативной блокировке запрещенного контента, а также о налаживании полноценного взаимодействия с государственными органами, включая Роскомнадзор и ФСБ, в том числе в части исполнения законных запросов.
Свинцов отметил, что с технической точки зрения реализация этих требований возможна в течение одного–полутора месяцев. В противном случае силовые структуры могут инициировать соответствующую правовую процедуру.
При этом парламентарий уточнил, что до 1 апреля введение блокировок не планируется. Он также обратил внимание на то, что за последнюю неделю администрация платформы удалила свыше 230 тысяч каналов и других единиц контента, признанных запрещенными.
Отдельно было подчеркнуто, что пользователям платной подписки Telegram Premium опасаться последствий не стоит: их не будут приравнивать к участникам экстремистской деятельности, а ранее совершенные платежи сохранят законный статус.
09:47:17 25-02-2026
Песков в 2024 году после ареста Дурова во Франции:
«Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора Рено или Ситроена?»
Если вы не знали как выглядит политическая проституция, то это как раз оно
10:22:19 25-02-2026
Гость (09:47:17 25-02-2026) Песков в 2024 году после ареста Дурова во Франции: «Да, ... Можно ещё вспомнить как верховный говорил об абсолютной недопустимости блокировок в интернете. Т.к это означает неспособность государства решать проблемы. Хотя не знаю можно ли ещё такое вспоминать вообще
09:59:59 25-02-2026
Так у нас половина мессенжджеров и соц сетей уже там. И что?.. И да, насчет ранее совершенных платежей, имхо, верить нельзя - подтягивают же они уже удаленное как правонарушение, так что... Короче, запасаемся попкорном - ежели что, через Телегу куча сборов идет)
11:56:34 25-02-2026
Смешно - человек получивший депутатский мандат лишь по наследству от Жириновского, что-то там важно заявляет. Ни Дума, ни тем более Свинцов, ничего не решают, решают в другом месте и другие люди. А все эти пустословы лишь обеспечивают "легимитизацию" принятых кем-то решений какими бы глупыми они не оказались. А потом еще удивляются что доверие к Думе где-то на уровне плинтуса.