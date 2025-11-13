В Госдуме заявили, что женщинам выгоднее быть многодетными матерями, чем работать

Если у женщины рождается двойня, отпуск по уходу планируют засчитывать как три года стажа

В Госдуме заявили, что многодетным матерям начисляют больше пенсионных баллов, чем работающим женщинам, и "работать мамой" сегодня выгоднее. Об этом сообщает Telegram-канал "Таманцев. В итоге".

Депутат Светлана Бессараб пояснила, что начисления за отпуск по уходу за ребенком нередко превышают баллы, которые женщина получает при средней зарплате:

«При средней заработной плате человек может заработать где-то 4,5 балла, мама после третьего и последующих детей зарабатывает 5,4 балла. Согласитесь, мамой "работать" выгодно!» – сказала она.

По словам Бессараб, за первого ребенка начисляется 1,8 пенсионного балла, за второго – 3,6, за третьего и последующих – 5,4. Она подчеркнула, что это выше средних значений, доступных на обычной работе.

Депутат добавила, что годы ухода за детьми включаются в страховой стаж, даже если взносы в этот период не платятся. Ко второму чтению, по ее словам, готовят поправки: если у женщины рождается двойня, отпуск по уходу планируют засчитывать как три года стажа – "потому что за двумя ухаживает полтора года".

Ранее сообщалось, что в Сети активно обсуждают новый законопроект о начислении пенсионных баллов за материнство – пользователи уже окрестили его "материнской пенсией", ведь чтобы получать 38 тысяч рублей в месяц, нужно родить 20 детей за 25 лет. Однако специалисты объясняют: это искаженное представление о сути реформы.