В Госдуме заявили, что женщинам выгоднее быть многодетными матерями, чем работать
Если у женщины рождается двойня, отпуск по уходу планируют засчитывать как три года стажа
13 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
В Госдуме заявили, что многодетным матерям начисляют больше пенсионных баллов, чем работающим женщинам, и "работать мамой" сегодня выгоднее. Об этом сообщает Telegram-канал "Таманцев. В итоге".
Депутат Светлана Бессараб пояснила, что начисления за отпуск по уходу за ребенком нередко превышают баллы, которые женщина получает при средней зарплате:
«При средней заработной плате человек может заработать где-то 4,5 балла, мама после третьего и последующих детей зарабатывает 5,4 балла. Согласитесь, мамой "работать" выгодно!» – сказала она.
По словам Бессараб, за первого ребенка начисляется 1,8 пенсионного балла, за второго – 3,6, за третьего и последующих – 5,4. Она подчеркнула, что это выше средних значений, доступных на обычной работе.
Депутат добавила, что годы ухода за детьми включаются в страховой стаж, даже если взносы в этот период не платятся. Ко второму чтению, по ее словам, готовят поправки: если у женщины рождается двойня, отпуск по уходу планируют засчитывать как три года стажа – "потому что за двумя ухаживает полтора года".
Ранее сообщалось, что в Сети активно обсуждают новый законопроект о начислении пенсионных баллов за материнство – пользователи уже окрестили его "материнской пенсией", ведь чтобы получать 38 тысяч рублей в месяц, нужно родить 20 детей за 25 лет. Однако специалисты объясняют: это искаженное представление о сути реформы.
18:38:40 13-11-2025
Нужно теперь мужчинам сделать выгоднее вдувать, чем трудиться.
И всё!
Жизнь удалась!!!
18:41:58 13-11-2025
1. Пока женщина доживет до пенсии, эту систему раз десять опять поменяют. 2. А жить с детьми она тоже будет на пенсионные баллы, или как?.. Пойдет в магазин и такая - отсыпьте мне еды, у меня баллы? Что-то мне подсказывает, что магазин баллами не удовлетворится и потребует денег, которых у матери, сидящей с детьми, не будет. 3. Отличная идея, может, зп всем будем пенсионными баллами платить, а то че только мамам? Сплошной же профит, денег не надо, баллы начислил и все, человек доволен.
19:20:38 13-11-2025
Не говорят только, что стаж нужный тяжело набрать многоднтным мамам. Потому что полтора года ухода считают, а до трёх лет - уже нет. Ну и баллы сейчас дают только за четверых детей, остальные - не в счёт .
19:33:33 13-11-2025
Роды за деньги кроме омерзения ничего не вызывают.
21:28:10 13-11-2025
Гость (19:33:33 13-11-2025) Роды за деньги кроме омерзения ничего не вызывают. ... И то, если "рожалка" здоровая. А то и после первого могут серьёзные проблемы со здоровьем вылезти. Никакими баллами за леченье не расплатишься.
21:35:02 13-11-2025
Гость (19:33:33 13-11-2025) Роды за деньги кроме омерзения ничего не вызывают. ... Уважаю.
00:16:42 14-11-2025
Гость (19:33:33 13-11-2025) Роды за деньги кроме омерзения ничего не вызывают. ... Наверное, вы хотели сказать, рождение детей из-за денег. Согласна полностью. В первую очередь нужно захотеть этого ребёнка, созреть ментально, физически и психологически. В идеале обоим родителям. Но всё равно, это такое себе, сидеть всю жизнь с протянутой рукой за пособиями. Маргиналам конечно будет только в радость такая новость.
21:05:19 13-11-2025
Рожают последнее время моральных уродов
21:34:14 13-11-2025
В смысле? 3 балла в год вполне реально при небольшой зарплате, а тут 3 балла за ребенка. Т.е 1 балл за год при условии декрета на 3 года. Где выгода?
12:35:36 14-11-2025
Гость (21:34:14 13-11-2025) В смысле? 3 балла в год вполне реально при небольшой зарплат... те, кто за пособия и баллы рожают, обычно так глубоко не мыслят, так что не ищите тут логику, ее нет...
21:37:30 13-11-2025
Совсем больные на всю голову. Пусть оставят это место и будут многодетными матерями. И будет пример заразителен!!!
21:59:44 13-11-2025
Мдаа, не знают уже как ещё заставить рождать.
Создайте инкубаторы что ли, раз за демографию переживаете, и отстаньте от женщин. Каждая женщина сама решит когда и сколько детей рожать. Дело не в баллах и деньгах....
00:37:58 14-11-2025
А вот несчастная Бессараб все вынуждена работать в Госдуме за полмиллиона в месяц, вместо того чтобы жить счастливую жизнь безработной многодетной матери. Как же она накопит необходимые баллы на свою пенсию? Ах да...
06:32:06 14-11-2025
Когда депутаты госду.ы пойдут в многодетные матери, тогда верим. Сейчас, очевидно, выгоднее быть депутатом госду.ы