Не все звери к зиме обрастают шерстью и накапливают жир

06 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Сотрудники Комсомольского заповедника, расположенного в Хабаровском крае, отметили, что сейчас вся живность обеспокоена приближением зимы, пишет transsibinfo.com.

«Кто-то, достаточно потолстев, как медведи, готовится к спячке. Другие обрастают шерстью, чтобы не замерзать во время зимней охоты за пищей. Но не все звери к зиме чем-то "обрастают" – кто шерстью, а кто жирком», – отмечает издание.

Например землеройки, активные зимой, уменьшаются в размерах в среднем на 15%, чтобы снизить необходимость в пище и меньше тратить энергии на согрев.

Суслики и ежи зимой спят, но свою температуру снижают почти до нуля градусов, причем каждые две недели они зачем-то вновь разогреваются на несколько часов до 37 градусов. И так все время спячки – с ноября по март.

«Причиной может быть специфика функционирования нервной системы, которая не способна длительное время пребывать в бездействующем состоянии и инициирует пробуждение», – предположила биолог Наталья Феоктистова.

Медведи просто понижают температуру тела на 2–7 градусов, а сердцебиение снижается в пять раз. За время спячки перерабатывается весь накопленный жировой слой, толщина которого в среднем 15 сантиметров. Так что весной медведь просыпается похудевшим на 25% от своего веса.

