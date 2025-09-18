Россиянина осудили за экстремистское предложение Трампу принять Урал в состав США
Мужчина из Сургута хотел, чтобы часть страны перешла в ведение США, а президент Дональд Трамп в этом посодействовал
18 сентября 2025, 15:35, ИА Амител
В Сургуте пользователя социальных сетей привлекли к ответственности за высказывания в интернете. Суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей, признав его комментарии экстремистскими.
Согласно информации официального телеграм-канала судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, поводом для разбирательства послужило обращение, составленное сотрудниками АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".
В одном из Telegram-каналов под публикацией об идее приобретения Гренландии Данией житель Сургута оставил следующее сообщение: «Трамп, лучше прихватите УрФО, мы еще и приплатим!»
Действия сургутянина были расценены судом как открытые призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В связи с этим судебным решением было определено наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.
Про нас ни чё не писал ?
16:34:20 18-09-2025
В 2004 году между Москвой и Пекином было подписано «Дополнительное соглашение», по которому Китаю передавался ряд островов на реках Амур и Уссури общей площадью 337 км².
И никто не оштрафован....
В 1990 году Эдуард Шеварднадзе, будущий президент Грузии, занимал должность министра иностранных дел СССР. 1 июня 1990 года в Вашингтоне он подписал соглашение с госсекретарем США Джеймсом Бейкером о линии разграничения морских пространств между Чукоткой и Аляской, по которому США досталась существенная часть советской акватории. Эксперты и сегодня подвергают то соглашение жесткой критике и называют линию разграничения линией предательства.
И никто не оспаривает, хотя это соглашение носит временный характер.
10:01:14 19-09-2025
Я вам больше скажу, Путин подписывал документы, ясно говорящие, что Крым был еще сами-знаете-чей и как-то это его не заботило.
07:59:42 19-09-2025
это еще задорнов предлагал объявить войну швеции и капитулировать. у наших правохоронителей юмора нет.
10:09:45 19-09-2025
Мне тоже показалось, что это шутка