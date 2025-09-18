Россиянина осудили за экстремистское предложение Трампу принять Урал в состав США

Мужчина из Сургута хотел, чтобы часть страны перешла в ведение США, а президент Дональд Трамп в этом посодействовал

18 сентября 2025, 15:35, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Сургуте пользователя социальных сетей привлекли к ответственности за высказывания в интернете. Суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей, признав его комментарии экстремистскими. Согласно информации официального телеграм-канала судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, поводом для разбирательства послужило обращение, составленное сотрудниками АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды". В одном из Telegram-каналов под публикацией об идее приобретения Гренландии Данией житель Сургута оставил следующее сообщение: «Трамп, лучше прихватите УрФО, мы еще и приплатим!» Действия сургутянина были расценены судом как открытые призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В связи с этим судебным решением было определено наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.