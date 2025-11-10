В Ижевске подростки устроили массовую расправу над сверстником

Пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения

10 ноября 2025, 23:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ижевске 7 ноября в лесу за торговым центром "Молл Матрица" группа несовершеннолетних численностью около 20 человек жестоко избила 15-летнего подростка, сообщает udm-info.ru.

Инцидент получил широкий резонанс, после того как видео с издевательствами было опубликовано в одном из сообществ "ВКонтакте". На кадрах видно, как подростки систематически избивают сверстника, сопровождая действия нецензурными оскорблениями, а подстрекает их девушка.

По информации источников, пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, все участники инцидента уже установлены, а материалы проверки направляются в Следственный комитет.

Ранее барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще.