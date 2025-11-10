НОВОСТИПроисшествия

В Ижевске подростки устроили массовую расправу над сверстником

Пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения

10 ноября 2025, 23:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ижевске 7 ноября в лесу за торговым центром "Молл Матрица" группа несовершеннолетних численностью около 20 человек жестоко избила 15-летнего подростка, сообщает udm-info.ru.

Инцидент получил широкий резонанс, после того как видео с издевательствами было опубликовано в одном из сообществ "ВКонтакте". На кадрах видно, как подростки систематически избивают сверстника, сопровождая действия нецензурными оскорблениями, а подстрекает их девушка.

По информации источников, пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, все участники инцидента уже установлены, а материалы проверки направляются в Следственный комитет.

Ранее барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще.

дети избиения

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

00:15:40 11-11-2025

Все призовые маткапиталы выплачивать нужно по результату в 18 лет, а не по залёту

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:06:20 11-11-2025

за торговым центром "Молл Матрица
И названия какие-то жуткие.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:40:49 11-11-2025

про маткапитал соглашусь. выростили до 18 лет хорошего человека- получите и распишитесь. выростили малолетнего дебила? идите лесом, граждане.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:41 11-11-2025

Элен без ребят (08:40:49 11-11-2025) про маткапитал соглашусь. выростили до 18 лет хорошего челов... да, причем условие выплаты, чтобы небыол приводов в участок, не стоял на учете, в дурдоме или где либо еще. Плюс чтобы школу закончил. Тогда видно, что над ребенком потрудились, вырастили, воспитали, за это можно и заплатить.
А за быдло которое зачали и на улицы выкинули, на которых нет времени, ибо маткапитал получен и пропит - платить не нужно, их потом и так государству в тюрьмах бесплатно кормить.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров