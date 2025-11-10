В Ижевске подростки устроили массовую расправу над сверстником
Пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения
10 ноября 2025, 23:20, ИА Амител
В Ижевске 7 ноября в лесу за торговым центром "Молл Матрица" группа несовершеннолетних численностью около 20 человек жестоко избила 15-летнего подростка, сообщает udm-info.ru.
Инцидент получил широкий резонанс, после того как видео с издевательствами было опубликовано в одном из сообществ "ВКонтакте". На кадрах видно, как подростки систематически избивают сверстника, сопровождая действия нецензурными оскорблениями, а подстрекает их девушка.
По информации источников, пострадавшему были нанесены серьезные телесные повреждения.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, все участники инцидента уже установлены, а материалы проверки направляются в Следственный комитет.
Ранее барнаульские семиклассники жестоко избили мужчину в Мизюлинской роще.
00:15:40 11-11-2025
Все призовые маткапиталы выплачивать нужно по результату в 18 лет, а не по залёту
06:06:20 11-11-2025
за торговым центром "Молл Матрица
И названия какие-то жуткие.
08:40:49 11-11-2025
про маткапитал соглашусь. выростили до 18 лет хорошего человека- получите и распишитесь. выростили малолетнего дебила? идите лесом, граждане.
11:27:41 11-11-2025
Элен без ребят (08:40:49 11-11-2025) про маткапитал соглашусь. выростили до 18 лет хорошего челов... да, причем условие выплаты, чтобы небыол приводов в участок, не стоял на учете, в дурдоме или где либо еще. Плюс чтобы школу закончил. Тогда видно, что над ребенком потрудились, вырастили, воспитали, за это можно и заплатить.
А за быдло которое зачали и на улицы выкинули, на которых нет времени, ибо маткапитал получен и пропит - платить не нужно, их потом и так государству в тюрьмах бесплатно кормить.