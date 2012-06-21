В Казахстане вводят новые автомобильные госномера и водительские удостоверения

21 июня 2012, 08:08, ИА Амител

Накануне, 20 июня, председатель комитета дорожной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Берик Бисенкулов представил новые автомобильные госномера и водительские удостоверения, передает Tengrinews.kz.

" Первую партию новых госномеров мы планируем выпустить в августе текущего года. В настоящее время комитетом дорожной полиции МВД прорабатывается вопрос изменения дизайна номерных знаков, на которых будет помещен отличительный знак государства KZ и дополнительно изображен флаг нашей страны. Обязательной замены старых номерных знаков на новые не будет. Государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) нового образца будут присваиваться планово по мере регистрации и перерегистрации транспортных средств. При этом, ранее присвоенные номерные знаки старого образца будут применяться до их износа ", - сообщил Берик Бисенкулов.

"Хотелось бы подчеркнуть, что мы ушли от литера регионов. Прежде у нас было буквенно-алфавитное выражение, а теперь мы перешли на цифровое. Это делается для узнаваемости, для чтения. 01 у нас Астана, 02 - Алматы, а дальше у нас уже по алфавиту кодировка идет", - рассказал глава комитета дорожной полиции.

По словам Бисенкулова, Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о дорожном движении, в связи с чем необходимо привести государственные регистрационные номерные знаки в соответствие с требованиями конвенции. Новые номера, по его словам, будут стоить так же, как и сейчас. Вместе с тем, дорожная полиция вводит в обращение и новые водительские удостоверения. Их введение планируется начать с 2013 года.

"Новые водительские удостоверения мы планируем ввести со следующего года, они у нас будут иметь 7 категорий. На сегодняшний день в старых водительских удостоверениях у нас имеются 4 категории. Мы предполагаем ввести 7 категорий и 6 подкатегорий. Так, вместо категории "Е" введены дополнительные категории для управления транспортными средствами "ВЕ" (легковые автомобили) , "СЕ" (грузовые автопоезда), "DE" (автобусы с прицепом или с полуприцепами)", - пояснил Бисенкулов.

Помимо этого, как сообщил председатель комитета дорожной полиции, будут разработаны новые типовые программы подготовки водителей по каждой категории или подкатегории, а учебные центры будут оснащены соответствующими пособиями и методическими программами. По словам Бисенкулова, для получения нового водительского удостоверения проходить специальную переподготовку не придется.

"Новые удостоверения будут выдаваться лицам, впервые их получающим. Существующие водительские удостоверения будут действительны до истечения срока их действия (срок с момента выдачи - 10 лет) согласно пункта 1 статьи 43 конвенции. Замена на новые удостоверения будет осуществляться по волеизъявлению лиц на добровольной основе. Дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета на изготовление новых удостоверений не потребуется. Изготовление новых удостоверений будет осуществляться в рамках существующего государственного заказа", - подчеркнул Берик Бисенкулов.

Фото с сайта tengrinews.kz.