Барнаульцы пытаются спасти Черницк от напирающего кладбища
В ближайшие годы территория кладбища может значительно вырасти
22 июля 2025, 09:15, ИА Амител
Обновленный генеральный план Барнаула, который определяет будущее города, может затормозить и остановить развитие отдельных территорий. В этом уверены жители поселка Черницк, которые обнаружили, что в откорректированном документе (в ноябре 2024 года его выставляли на общественные обсуждения, а 25 декабря приняли) территория кладбища значительно выросла. Новые участки предлагают отдать под захоронения. В результате санитарно-защитная зона погоста увеличится, покроет часть населенного пункта, а также расположенные рядом земельные участки. Почему опасения жителей не беспочвенны и как они намерены спасать свой поселок – в материале amic.ru.
Растущий погост
Три барнаульских бизнесмена – Александр Захаров, Борис Куркин, Ирина Губина – подали коллективный иск в Алтайский краевой суд, чтобы добиться прекращения деятельности Черницкого кладбища, сообщает "Банкфакс". В заявлении они указали, что принадлежащая им земля граничит с Черницким кладбищем, а также является смежной с функциональной зоной будущего предполагаемого погоста, которая утверждена в обновленном генплане (документ принят решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года).
В документе для Черницкого кладбища разработчики определили зону захоронений на трех крупных участках по 0,7, 7,5 и 25,8 га. Земля предпринимателей вплотную примыкает к ним. При этом рядом с кладбищем расположен участок (кадастровый номер 22:61:000000:1480), который также выделен под ритуальную деятельность, и захоронения там уже ведутся.
Участки, отведенные в генплане под кладбище (обозначены красными значками) / Фото: Геоинформационный портал
В администрации города (куда редакция amic.ru обращалась с запросом в начале 2025 года) сообщили: участок, который планируют присоединить к территории кладбища, находится в муниципальной собственности. В будущем землю действительно будут использовать для размещения погоста.
"На сегодняшний день возможность осуществления захоронений на территории Черницкого кладбища близка к исчерпанию, существует острая потребность в его расширении. Функциональная зона кладбищ предполагает использование земельных участков, в том числе для осуществления захоронений. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешенного использования "ритуальная деятельность (код – 12.1)" земельного участка с кадастровым номером 22:61:000000:1480 предполагает размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения", – сообщили в мэрии.
Без экспертизы
После присоединения новых участков общая площадь кладбища достигнет почти 130 га. Представитель жителей и правообладателей земельных участков, юрист Андрей Володченко сообщил "Банкфаксу", что администрация Барнаула была обязана подготовить новый проект санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг кладбища или внести изменения в действующий. Пока чиновники этого не сделали.
"Абсурдным выглядит, на мой взгляд, и то, что мэрия намерена еще расширить имеющиеся площади Черницкого кладбища на 23,5 га, хотя и новая функциональная зона кладбища имеет рельеф с уклоном в сторону жилых земельных участков. При этом не было абсолютно никаких согласований с компетентными органами, никто не устанавливал отсутствие вредного воздействия на окружающую среду и, как следствие, на здоровье граждан. Необходимо сначала установить возможность и соответствие расширения будущего кладбища, а уже потом начинать процедуру по обозначению функциональной зоны кладбища", – пояснил Андрей Володченко.
Черницкое кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В администрации amic.ru сообщили (все в том же январском ответе на запрос): расширение кладбища никак не скажется на функционировании поселка.
"Имеющийся рельеф местности между поселком Черницк и Черницким кладбищем имеет уклон в сторону лесного массива и кладбища, жилая застройка подтоплению не подвержена. В 2023–2024 годах Черницкое кладбище со стороны поселка Черницк было обнесено ограждением по границе земельных участков", – указано в ответе.
Андрей Володченко указал и на другую проблему: для создания новых мест погребения (и реконструкции существующих) требуется положительное заключение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Для Черницкого кладбища она не проводилась.
Добиться закрытия
Исправить ситуацию жители Черницка пытались во время общественных обсуждений генплана, которые проходили с 6 по 26 ноября 2024 года. Так, бизнесмены – владельцы участков в замечаниях к документу указали, что против расширения зоны кладбища. Однако их предложение не было учтено "в связи с тем, что рассматриваемая территория предусмотрена с целью полномочий по организации местного самоуправления, а именно организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения".
Кроме того, предприниматели просили изменить функциональную зону своего участка с СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на Ж-4 (разрешено строить малоэтажные дома), а также отразить эти изменения в генплане города и правилах землепользования и застройки. Но тоже столкнулись с отказом.
"Комиссией рекомендовано отклонить предложение, функциональное зонирование территории определено исходя из видов разрешенного использования земельных участков. Кроме этого, отсутствует возможность обеспечения рассматриваемой территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур" – таков ответ комиссии по землепользованию и застройки.
В ответе на запрос amic.ru чиновники вновь повторили: развитие Черницка не предусмотрено за счет земель, принадлежащих предпринимателям, что отражено в откорректированном и принятом генплане города.
"Генпланом, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 № 344 (в редакции решения от 25.12.2024 № 436), не предусмотрено развитие поселка Черницк за счет застройки земельных участков с кадастровыми номерами: 22:61:050601:103, 22:61:050601:29, 22:61:050601:23, 22:61:050601:3459, 22:61:050601:117, 22:61:050123:28. Данные земельные участки предусмотрены для сельскохозяйственного использования ввиду отсутствия возможности обеспечения рассматриваемой территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", – отметили в мэрии.
Как сообщает "Банкфакс", сейчас предприниматели через суд намерены оспорить решения гордумы об утверждении функциональной зоны действующего и предполагаемого Черницкого кладбища, а также о сокращении расстояний санитарно-защитных зон. Более того, барнаульцы добиваются закрытия кладбища.
Андрей Володченко направил жалобу прокурорам Железнодорожного и Центрального районов с просьбой принять меры прокурорского реагирования и привлечь к административному наказанию ответственных лиц. Жалобы также поданы природоохранному прокурору, в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, в прокуратуру Алтайского края.
Из письма в прокуратуру, куда ранее обращались предприниматели (есть в распоряжении amic.ru):
"Расширение территории захоронения возможно путем обращения к лесному фонду и выделу земель из лесного фонда. Руководство Черницкого кладбища могло и может обратиться в лесной фонд с прошением о выделении земли под места захоронений и углубиться в сторону леса, такой путь возможен, однако пошли по наиболее простому пути – занять незарегистрированные земли в сторону поселка. Расширение территории кладбища в сторону поселка уничтожит любые перспективы для его развития, приведет к превращению всего поселка в единое захоронение. Вместо развития поселения, постройки инфраструктуры и социальных объектов, роста населения поселок вымрет, никто не захочет жить рядом с могилами и подозревать в воде наличие следов разложения. Места захоронений отравят почву, отравят воду".
09:22:25 22-07-2025
Запретить умирать. А кто помрёт , с того штраф.
09:36:34 22-07-2025
институт кремации разгрузит проблему.
собственно, вопрос стоит ровно столько, сколько существуют города как таковые.
решалось по разному.
10:40:44 22-07-2025
Musik (09:36:34 22-07-2025) институт кремации разгрузит проблему.собственно, вопрос ... кремация до 40 дней запрещена церковью
потому что мертвый в это время точно также как живой все чувствует - то есть вы заживо сожгете его
13:16:45 22-07-2025
Гость (10:40:44 22-07-2025) кремация до 40 дней запрещена церковьюпотому что мертвый... доказательство где?
13:48:53 22-07-2025
Гость (13:16:45 22-07-2025) доказательство где?... Это вообще сложная тема.
С одной стороны разум человека четко привязан к деятельности мозга. Травмы мозга, деменция, инсульты явно нарушают сознание.
С другой стороны, существует что-то не познанное потустороннее, во что не верил бы, если бы сам не столкнулся. В рождественском гадании около 2 часов общались с сущностью, дававшей, преимущественно, адекватные и местами добрые советы, но при этом сквернословящей. И это абсолютно точно не было манипуляцией кого-то из присутствовавших. К.т.н.
16:49:15 22-07-2025
Гость (13:48:53 22-07-2025) Это вообще сложная тема.С одной стороны разум человека ч...
Согласен есть такое. Кстати, русские писатели начала 20 века увлекались этим еще
13:52:32 22-07-2025
Гость (10:40:44 22-07-2025) кремация до 40 дней запрещена церковьюпотому что мертвый... не вопрос - холодильник морга для этого есть.
11:02:25 22-07-2025
Musik (09:36:34 22-07-2025) институт кремации разгрузит проблему.собственно, вопрос ... это дорогое удовольствие, особенно колумбарий.
16:33:01 22-07-2025
Элен без ребят (11:02:25 22-07-2025) это дорогое удовольствие, особенно колумбарий. ... Не дороже оградки, памятника и кучи венков
16:16:52 22-07-2025
Musik (09:36:34 22-07-2025) институт кремации разгрузит проблему.собственно, вопрос ... Православная Церковь считает «нормой захоронение почивших христиан в земле», а к кремации относится «со снисхождением»: «В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего.
16:34:00 22-07-2025
Гость (16:16:52 22-07-2025) Православная Церковь считает «нормой захоронение почивших хр... Какое отношение к способу захоронения имеют культисты?
09:36:47 22-07-2025
Если разрослось значит закрыть. Все равно это уже город Барнаул по факту. Дальше за город надо переносить. Под Павловск
10:18:05 22-07-2025
Там черницких то не осталось
Понаехавшие бузят
10:26:55 22-07-2025
Надо либо существующий крематорий расширять либо новый строить. И хватит ерундой заниматься- землю портить.Для тех, кто считает, что и душа сгорит, сообщаю, что душа к третьим суткам вообще покидает тело.И в родительский день мы приходим не душе помолиться, а к тлену. А душе можно и дома молиться и даже каждый день!
10:34:18 22-07-2025
Горожанин. (10:26:55 22-07-2025) Надо либо существующий крематорий расширять либо новый строи... Любителям игр с огнём на заметку:
Когда Господь в Судный День начнёт массово оживлять усопших, он оживит только тех кто был в земле, ибо пепел оживить невозможно.
Соответственно в пролёте только любители крематориев и все индусы оптом.
10:45:49 22-07-2025
1 (10:34:18 22-07-2025) Любителям игр с огнём на заметку: Когда Господь в Судный... А как же люди, сгоревшие в пожарах против своей воли? Солдаты, сгоревшие дотла в технике? Жители, сожженные фашистами в избах? Они не достойны воскрешения?
Есть неудобные вопросы.
11:24:00 22-07-2025
Гость (10:45:49 22-07-2025) А как же люди, сгоревшие в пожарах против своей воли? Солдат... Я не господь, ты Ему такие вопросы задавай.
Ибо ежели в Леопарде сгорел или в Абрамсе - тогда сразу в Ад однозначно по пятое колено включительно.
10:47:39 22-07-2025
1 (10:34:18 22-07-2025) Любителям игр с огнём на заметку: Когда Господь в Судный... Хорошую религию придумали индусы —
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
11:16:13 22-07-2025
1 (10:34:18 22-07-2025) Любителям игр с огнём на заметку: Когда Господь в Судный... Только вот жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе))) сказки должны оставаться в детстве!
11:39:28 22-07-2025
1 (10:34:18 22-07-2025) Любителям игр с огнём на заметку: Когда Господь в Судный...
То есть бог может в Судный день вознести всех похороненных христиан, воссоздав их тела из останков 2000-летней давности: гнили, тлена и переваренной червями плоти, но при этом не способен воссоздать из пепла? У него какие-то проблемы с огнём или он не так всемогущ, как нам описывают?
10:53:38 22-07-2025
Горожанин. (10:26:55 22-07-2025) Надо либо существующий крематорий расширять либо новый строи... В Библии в семи местах сказано-душа умирает вместе с телом....
10:58:30 22-07-2025
Горожанин. (10:26:55 22-07-2025) Надо либо существующий крематорий расширять либо новый строи... Так-то сжигать очень дорого.
11:31:52 22-07-2025
Гость (10:58:30 22-07-2025) Так-то сжигать очень дорого. ...
Дешевле чем обычные похороны
10:29:07 22-07-2025
Расширять не в даль, а вглубь - такое вот решение.
10:42:38 22-07-2025
Спокойные тихие соседи.
Неужели лучше шум как на "Планета Q"?
Предпринимателем из Черницкого бороться бесполезно. Все суды против администрации заведомо проигрышные. Судьи не глядя оставляют решение в пользу администрации. Мы по другим вопросам прошли более десятка судов, ни один судья против решения администрации не пойдёт, даже при наличии очевидных нарушений и поддельной экспертизы. Мы приводим свидетелей, высказываем свои аргументы, суд уходит на совещание, а через 10 минут возвращается с распечатанным толстенным решением, то есть всё подготавливается заранее
10:54:32 22-07-2025
медицина, пенсионная реформа и движуха сделали свое дело.....
11:04:27 22-07-2025
Кто-то еще верит, что нас на 1 июля 2025 численность населения России составляет 146 150 789 человек?
11:12:41 22-07-2025
Гость (11:04:27 22-07-2025) Кто-то еще верит, что нас на 1 июля 2025 численность населен... Сколько надо - столько и нарисуют. Ты всё равно не проверишь. Хавай что дают. Вон в 1985 в начале года росли удои у утей и приплод у лебедей, а в конце года народ уже начинал пояса затягивать и в холодильнике лампочку отключать для экономии электроэнергии.
11:19:16 22-07-2025
Гость (11:04:27 22-07-2025) Кто-то еще верит, что нас на 1 июля 2025 численность населен... 146 150 987
пересчитайте.
11:24:12 22-07-2025
Гость (11:04:27 22-07-2025) Кто-то еще верит, что нас на 1 июля 2025 численность населен... При чем тут теории заговора?
Чисто математика: пусть человек живет, в среднем, 70 лет. Это 25000 дней.
В Барнауле проживает 700 тысяч человек.
Значит, ежедневно помирает 700000/25000=28 человек.
Если на каждого выделяется могилка плюс пространство со всех сторон, плюс доля от общих пложадей (дороги), положим, это 10 м2.
10*28=280 м2 ежедневно используется под захоронения.
Каждый день кладбища прирастают на площадь 5 квартир.
Бессмертие, к сожалению, пока не придумали.