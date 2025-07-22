Барнаульцы пытаются спасти Черницк от напирающего кладбища

В ближайшие годы территория кладбища может значительно вырасти

22 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Черницкое кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обновленный генеральный план Барнаула, который определяет будущее города, может затормозить и остановить развитие отдельных территорий. В этом уверены жители поселка Черницк, которые обнаружили, что в откорректированном документе (в ноябре 2024 года его выставляли на общественные обсуждения, а 25 декабря приняли) территория кладбища значительно выросла. Новые участки предлагают отдать под захоронения. В результате санитарно-защитная зона погоста увеличится, покроет часть населенного пункта, а также расположенные рядом земельные участки. Почему опасения жителей не беспочвенны и как они намерены спасать свой поселок – в материале amic.ru.

Растущий погост

Три барнаульских бизнесмена – Александр Захаров, Борис Куркин, Ирина Губина – подали коллективный иск в Алтайский краевой суд, чтобы добиться прекращения деятельности Черницкого кладбища, сообщает "Банкфакс". В заявлении они указали, что принадлежащая им земля граничит с Черницким кладбищем, а также является смежной с функциональной зоной будущего предполагаемого погоста, которая утверждена в обновленном генплане (документ принят решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 года).

В документе для Черницкого кладбища разработчики определили зону захоронений на трех крупных участках по 0,7, 7,5 и 25,8 га. Земля предпринимателей вплотную примыкает к ним. При этом рядом с кладбищем расположен участок (кадастровый номер 22:61:000000:1480), который также выделен под ритуальную деятельность, и захоронения там уже ведутся.

Участки, отведенные в генплане под кладбище (обозначены красными значками) / Фото: Геоинформационный портал

В администрации города (куда редакция amic.ru обращалась с запросом в начале 2025 года) сообщили: участок, который планируют присоединить к территории кладбища, находится в муниципальной собственности. В будущем землю действительно будут использовать для размещения погоста.

"На сегодняшний день возможность осуществления захоронений на территории Черницкого кладбища близка к исчерпанию, существует острая потребность в его расширении. Функциональная зона кладбищ предполагает использование земельных участков, в том числе для осуществления захоронений. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешенного использования "ритуальная деятельность (код – 12.1)" земельного участка с кадастровым номером 22:61:000000:1480 предполагает размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения", – сообщили в мэрии.

Без экспертизы

После присоединения новых участков общая площадь кладбища достигнет почти 130 га. Представитель жителей и правообладателей земельных участков, юрист Андрей Володченко сообщил "Банкфаксу", что администрация Барнаула была обязана подготовить новый проект санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг кладбища или внести изменения в действующий. Пока чиновники этого не сделали.

"Абсурдным выглядит, на мой взгляд, и то, что мэрия намерена еще расширить имеющиеся площади Черницкого кладбища на 23,5 га, хотя и новая функциональная зона кладбища имеет рельеф с уклоном в сторону жилых земельных участков. При этом не было абсолютно никаких согласований с компетентными органами, никто не устанавливал отсутствие вредного воздействия на окружающую среду и, как следствие, на здоровье граждан. Необходимо сначала установить возможность и соответствие расширения будущего кладбища, а уже потом начинать процедуру по обозначению функциональной зоны кладбища", – пояснил Андрей Володченко.

Черницкое кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В администрации amic.ru сообщили (все в том же январском ответе на запрос): расширение кладбища никак не скажется на функционировании поселка.

"Имеющийся рельеф местности между поселком Черницк и Черницким кладбищем имеет уклон в сторону лесного массива и кладбища, жилая застройка подтоплению не подвержена. В 2023–2024 годах Черницкое кладбище со стороны поселка Черницк было обнесено ограждением по границе земельных участков", – указано в ответе.

Андрей Володченко указал и на другую проблему: для создания новых мест погребения (и реконструкции существующих) требуется положительное заключение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Для Черницкого кладбища она не проводилась.

Добиться закрытия

Исправить ситуацию жители Черницка пытались во время общественных обсуждений генплана, которые проходили с 6 по 26 ноября 2024 года. Так, бизнесмены – владельцы участков в замечаниях к документу указали, что против расширения зоны кладбища. Однако их предложение не было учтено "в связи с тем, что рассматриваемая территория предусмотрена с целью полномочий по организации местного самоуправления, а именно организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения".

Кроме того, предприниматели просили изменить функциональную зону своего участка с СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на Ж-4 (разрешено строить малоэтажные дома), а также отразить эти изменения в генплане города и правилах землепользования и застройки. Но тоже столкнулись с отказом.

"Комиссией рекомендовано отклонить предложение, функциональное зонирование территории определено исходя из видов разрешенного использования земельных участков. Кроме этого, отсутствует возможность обеспечения рассматриваемой территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур" – таков ответ комиссии по землепользованию и застройки.

В ответе на запрос amic.ru чиновники вновь повторили: развитие Черницка не предусмотрено за счет земель, принадлежащих предпринимателям, что отражено в откорректированном и принятом генплане города.

"Генпланом, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 № 344 (в редакции решения от 25.12.2024 № 436), не предусмотрено развитие поселка Черницк за счет застройки земельных участков с кадастровыми номерами: 22:61:050601:103, 22:61:050601:29, 22:61:050601:23, 22:61:050601:3459, 22:61:050601:117, 22:61:050123:28. Данные земельные участки предусмотрены для сельскохозяйственного использования ввиду отсутствия возможности обеспечения рассматриваемой территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", – отметили в мэрии.

Как сообщает "Банкфакс", сейчас предприниматели через суд намерены оспорить решения гордумы об утверждении функциональной зоны действующего и предполагаемого Черницкого кладбища, а также о сокращении расстояний санитарно-защитных зон. Более того, барнаульцы добиваются закрытия кладбища.

Андрей Володченко направил жалобу прокурорам Железнодорожного и Центрального районов с просьбой принять меры прокурорского реагирования и привлечь к административному наказанию ответственных лиц. Жалобы также поданы природоохранному прокурору, в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, в прокуратуру Алтайского края.

Из письма в прокуратуру, куда ранее обращались предприниматели (есть в распоряжении amic.ru):

"Расширение территории захоронения возможно путем обращения к лесному фонду и выделу земель из лесного фонда. Руководство Черницкого кладбища могло и может обратиться в лесной фонд с прошением о выделении земли под места захоронений и углубиться в сторону леса, такой путь возможен, однако пошли по наиболее простому пути – занять незарегистрированные земли в сторону поселка. Расширение территории кладбища в сторону поселка уничтожит любые перспективы для его развития, приведет к превращению всего поселка в единое захоронение. Вместо развития поселения, постройки инфраструктуры и социальных объектов, роста населения поселок вымрет, никто не захочет жить рядом с могилами и подозревать в воде наличие следов разложения. Места захоронений отравят почву, отравят воду".