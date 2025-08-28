В краевой столице ко Дню города открыли обновленную Доску почета

Церемония прошла в администрации Барнаула

28 августа 2025, 14:47, ИА Амител

Новая Доска почета / Фото: barnaul.org

В Барнауле в преддверии празднования 295-летия со дня основания города состоялось торжественное открытие обновленной городской Доски почета "Слава и гордость Барнаула", сообщает официальный сайт мэрии.

Церемония прошла в администрации краевой столицы и собрала тех, чьи заслуги отмечены в этом году.

За достижения в социально-экономической, профессиональной, творческой и общественной сферах на Доску почета занесены 24 жителя Барнаула и 17 трудовых коллективов. Среди награжденных – врачи, педагоги, предприниматели, спасатели, руководители организаций и представители рабочих профессий. Их вклад в развитие города признан значимым и достойным общественного уважения.

Среди отмеченных горожан – старшая медицинская сестра онкологического отделения Алтайского центра охраны материнства и детства Валентина Агафонова, кардиохирург Алтайского краевого кардиологического диспансера Дмитрий Ананьев, председатель Счетной палаты Барнаула Ирина Анцупова, учитель истории школы № 126 Елена Гринина, заведующая кафедрой отечественной истории Алтайского госуниверситета Евгения Демчик, директор спортивной школы "Рубин" Александр Ельников, водитель троллейбуса Марина Одинокая, профессор Алтайского института культуры Николай Сингач и другие. В список вошли представители самых разных профессий – от работников медицины и образования до инженеров и специалистов коммунальных служб.

В числе трудовых коллективов, удостоенных занесения на Доску почета, – Барнаульский станкостроительный завод, комбинат школьного питания "Глобус", Алтайский институт развития медицинского образования, Барнаульский государственный педагогический колледж имени В. К. Штильке, спортивная школа олимпийского резерва "Спарта", детская школа искусств № 1, Барнаульский лицей железнодорожного транспорта, предприятие "Горэлектротранс", а также другие общественные организации и предприятия, внесшие весомый вклад в жизнь города.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, вручая свидетельства и памятные подарки, отметил, что все награжденные своим ежедневным трудом и преданностью профессии делают город комфортным и современным.

«Здесь собрались люди, которые каждый день совершают подвиг. Именно вы своим упорством и талантом помогаете Барнаулу развиваться. Спасибо вам и низкий поклон», – заключает Франк.

К словам мэра присоединилась председатель городской думы Галина Буевич. Она подчеркнула, что каждый награжденный является гордостью краевой столицы.

«Сегодня здесь представители самых разных профессий, и у каждого своя история. Но всех объединяет одно – любовь к городу. Благодаря вам Барнаул становится уютным местом для жизни и работы. От лица депутатов я выражаю искреннюю благодарность за ваш труд и желаю всем добра, мира и благополучия», – отмечает Буевич.

На обновленной экспозиции Доски почета размещены портреты людей и коллективов, которые стали примером для других. Это представители образования, медицины, спорта, культуры, производства и общественных организаций. Их труд – подтверждение того, что будущее города создают те, кто работает с душой и заботится о развитии Барнаула.