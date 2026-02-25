В Красноярске мужчина поджег дом, чтобы в случае развода он не достался жене

Он мешал пожарным тушить огонь и теперь может сесть в тюрьму на два года

25 февраля 2026, 09:48, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Красноярске мужчина сжег собственный дачный дом, чтобы тот не достался жене при возможном разводе. Об этом сообщает "КП-Красноярск".

Инцидент произошел в мае 2025 года. После ссоры с женой 36-летний сибиряк решил, что она хочет развестись, и мысленно представил раздел имущества. Чтобы супруге не досталась дача, он уничтожил постройку своими руками, не подумав о риске для соседних участков.

Когда начался пожар, мужчина не только не вызвал спасателей, но и позвонил жене, сообщив, что горит их дом. Женщина сама набрала 112. Прибывшим пожарным хозяин начал активно мешать: с руганью отталкивал их, не давая тушить огонь.

На место вызвали полицию. Мужчина признался, что сам поджег дом. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Ущерб супруге он возместил, но ему все еще грозит до двух лет лишения свободы.