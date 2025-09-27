В Ленобласти арестовали двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе

Их заключили под стражу на два месяца

27 сентября 2025, 22:10, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Ленинградской области арестовали двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Под стражу отправили двух местных жителей – 61-летнюю женщину и 79-летнего мужчину.

«Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей – женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в публикации.

По версии следствия, женщина закупала и поставляла алкоголь без соответствующей лицензии. Она хранила его в городе Сланцы и сбывала второму фигуранту. Мужчина продавал спиртное возле деревни Гостицы Сланцевского района.

Согласно данным Сланцевского городского суда, подозреваемых поместили в СИЗО на два месяца.

Напомним, от нелицензированного алкоголя умерли 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. Медики обнаружили в их организмах метиловый спирт.

Правоохранители уже изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя. Согласно информации прокуратуры, по делу задержаны восемь человек.